Deze modetrends voor 2022 mag je als veertigplusser niet missen

Modetrends 2022 en stijltips voor veertigplussers. Foto Charlotte Mesman

Ben je 40, 50, 60 jaar of ouder? Complimenten! Je heb op dit punt in je leven vast een eigen kledingstijl ontwikkeld. Maar dat betekent niet dat jij niet met de tijd – of de modetrends voor 2022 – meegaat.

Tenzij je een doorgewinterde fan bent van uniform dressing en je altijd op dezelfde manier kleedt omdat dat je signatuur is, ben je nooit te oud om met de mode te blijven experimenteren en nieuwe dingen uit te proberen. Juist die nieuwe dingen – lees modetrends voor 2022 – vormen het peper en zout in het leven. Alles kan en alles mag zolang je maar een paar fundamentele regels voor ogen houdt.

De basisregel is dat je outfit altijd in evenwicht moet zijn. Als je eens een keer iets extremers probeert, balanceer je look dan met iets extreem klassieks. Hiermee komen we bij de tweede stijlregel: speel met contrasten. Een voorbeeld? Als je je van top tot teen in klassiekers hult, kan dat oud maken. De combinatie van een klassiek kledingstuk met een hip of casual item daarentegen maakt jong.

Twee stijlregels en tweemaal is het woord ‘klassiek’ gevallen. Kortom, om het jezelf gemakkelijk te maken en zonder moeite elke dag stijlvol voor de dag te komen, kun je basisgarderobe het beste baseren op klassiekers. Die draag je dan met fantasie en vul je aan met items volgens de allernieuwste modetrends voor 2022.

Zo mix je klassiekers en de allernieuwste modetrends

Hieronder vind je een kleine stijlgids voor de veertigplus-garderobe, een checklist om af te lopen en een leidraad tijdens nieuwe-modecollecties-shoppen.

#1 Een mooie jas. Michael Kors benadrukte onlangs nog maar weer dat je jas je visitekaartje is. Hij liet zich in zijn collectie voor 2022 2023 door de jassen van Marilyn Monroe inspireren. Andere klassiekers zijn: lange, rechte jassen of jaren ’60 manteltjes zoals we die nu weer zien terugkomen. Trench coats zijn natuurlijk altijd goed. Klassiekers en modetrends gaan hier hand in hand!

Modetrends 2022 en stijltips voor veertigplussers. Photo courtesy of Michael Kort

#2 (Faux of vegan) leren items. Geen materiaal is zo chic als (faux of vegan) leer. Een leren rok, een rechte leren broek, een leren jurkje. Je komt er altijd goed mee weg. Een must-have volgens de modetrends voor 2022: het klassieke leren biker jack. Hoe stoerder het item, des te klassieker je top.

#3 Jasjes en blazers. Op dit punt bieden de actuele modetrends je keuze te over. Het zal van je persoonlijke smaak afhangen of je voor een oversized of tailored blazer gaat of misschien wel voor een tweed jasje in Chanel stijl zoals we die tegenwoordig weer zien. Maar pas op: combineer zo’n tweed jasje wel met iets hips als een spijkerbroek; van top tot teen in een klassieker als tweed kan oud maken.

#4 Witte blouses en witte T-shirts. Van deze outfits kun je niet genoeg hebben. Witte blouses zijn gekleed, witte T-shirts zijn casual. Deze items zijn perfect om contrasten mee te creëren.

#5 Rechte spijkerbroeken/palazzo broeken. Rechte spijkerbroeken in donkere denim zijn ultrachic en kun je op elke leeftijd dragen. Hetzelfde geldt voor palazzobroeken. Een no-go is misschien de lage taille broek die we dit seizoen weer zien terugkomen. Maar ook hier geldt weer: in combinatie met bijvoorbeeld een witte chique blouse kom je er wellicht goed mee weg. Superstoer ook de oversized broeken met een mannelijke snit. Je combineert ze met een ultravrouwelijke top (misschien wel met een ietwat bloot decolleté) of trekt de mannelijke lijn door met een bijbehorende blazer.

Modetrends 2022 en stijltips voor veertigplussers. Photo courtesy of Saint Laurent

#6 Gedekte kleuren. Neutrals, nudes, wit, zwart, donkerblauw, camel. Dit kleurenpalet is perfect voor de veertigplus-garderobe. Dat neemt niet weg dat je geen kleur kan dragen. Voeg één enkel kleuraccent aan een outfit in gedekte tinten toe en je creëert een jong effect. Prints mogen ook. Bijzonder geschikt zijn de chique luipaardprints volgens de allernieuwste modetrends voor 2022.

#7 Monochroom. Een klassieke, altijd goed combinatie is de monochrome look, dat is van top tot teen in dezelfde kleur. Deze fashion hack (én actuele top trend) maakt lang en slank.

Modetrends 2022 en stijltips voor veertigplussers. Photo courtesy of Valentino

#8 Rokken en jurken. Als je wat ouder bent, valt je al snel terug op een wat langere, klassieke roklengte. De minirokken die we voor lente zomer 2022 gaan zien, zijn misschien iets teveel van het goede. Maar de nieuwe mode heeft ook een tussenlengte te bieden, waarmee je dit seizoen mag experimenteren: net iets meer over het dijbeen maar wel ruim boven de knie, think de Fifties. Kies voor A-lijn of een licht uitwaaierend model, draag er een mooie top op. Super!

Modetrends 2022 en stijltips voor veertigplussers. Photo courtesy of Max Mara Resort 2022

#9 Slingback pumps en chunky boots. Klassiekers die we dit seizoen weer terugzien, zijn slingback pumps en hooggehakte pumps (in allerlei kleuren). Deze schoenen passen bij elke outfit. Sneakers mogen tegenwoordig overal onder en zijn inmiddels leeftijdloos. Chunky boots en hoge laarzen laten zich eenvoudig combineren en kunnen een moderne touch aan je basisgarderobe toevoegen.

Ben jij klaar voor het nieuwe seizoen?

