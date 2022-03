Dit shag kapsel maakt iedereen in één klap modieus

Er zijn van die kapseltjes die van iedereen – wat heet – een typetje maken. Shag kapsels bijvoorbeeld hebben dit effect. Wie het ook draagt, je onderscheidt je ermee en krijgt dat je ne sais quoi waar we allemaal wel iets van willen hebben.

Tijdens de Fashion Weeks ervoeren we dat weer eens voor de zoveelste keer. Veel fashionista’s houden het op lang of halflang haar dat op één lengte is geknipt. Ook de pony’s zijn, ondanks dat het een supertrend is die op de catwalks al helemaal is doorgedrongen, onder het modevolk nog maar weinig vertegenwoordigd.

En dan stapt er tijdens de Milan Fashion Week bij Elisabetta Franchi een dame uit een taxi met een halflang shag kapsel. Boem! Alle ogen zijn op haar gericht, en dat echt niet alleen vanwege haar jurk. Wij zijn in ieder geval op slag helemaal verliefd op haar kapseltje.

Het is een halflang shagkapsel met een lange pony tot net over de wenkbrauwen die richting de slapen met de rest van het haar versmelt. Aan de voorkant is het haar sterk gelaagd geknipt en de haarpunten hebben dat vederachtige effect dat momenteel in de mode is. Van achteren heeft het haar wat beweging dankzij lange lagen.

De kastanjebruine kleur (chocolade cake brunette is één van de hotste haarkleurtrends voor lente zomer 2022) geeft rust aan dit beweeglijke kapsel en zorgt voor die supercute uitstraling.

Als wij zo’n kapsel zien, vragen we ons elke keer weer af waarom we toch zo vasthouden aan die lange, klassieke op één lengte geknipte manen. Misschien moeten we wat meer lefkont zijn. Bij ons is het gaan kriebelen. Stap één op weg naar een shagkapsel is gezet.

