Zo superchic en modern kan een lange plooirok zijn

Streetstyle mode. Lange plooirokken. Foto in het midden: Fendi

Qua roklengtes kun je voor lente en zomer 2022 alle kanten op. Ze schieten op en neer als de prijs van de Bitcoin. Van micro tot macro. Vooral de minirok gaat het dit seizoen helemaal maken. Maar de mode heeft zeker meer te bieden. Zo is de lange plooirok weer in beeld.

Streetstyle mode. Lange plooirokken

Het is nog niet zo lang geleden dat we lange plissérokken droegen (jammer genoeg heb ik vorig jaar nog een kobaltblauw exemplaar de deur gewezen). Het is dus bepaald geen nieuwigheid. Voor een up-to-date look moet je het daarom vooral van je styling en stijlgevoel hebben.

Eén van de eerste regels voor lente zomer 2022 waarmee het niet fout kan gaan, is: de monochrome look. Combineer je lange plooirok met items in dezelfde kleurnuance en je bent al een heel eind.

Streetstyle mode. Lange plooirokken. Foto Charlotte Mesman

Houd je van de preppy look, dan kun je je lange plooirok updaten met een met varsity jack en een wit T-shirt. In het voorjaar kun je de rok ook met een grote trui dragen. Helemaal preppy wordt het als je dan voor een trui met klassieke streepdetails langs de hals en boorden gaat, zoals we dat van tennistruien kennen.

Over tenniskleding gesproken, let ook even op de witte plooirokken in tennisstijl die steeds vaker in het modebeeld opduiken. Je draagt ze smetteloos wit met witte accessoires. Een optimale zomerlook om mee te experimenteren.

Een andere manier om je kuitlange plooirok te moderniseren, is ‘m combineren met een crop top en met hooggehakte sandaaltjes, een silhouet dat we op de catwalk van Fendi zagen.

Streetstyle mode. Lange plooirokken

Altijd goed is ook het contrast tussen vrouwelijk en mannelijk, tussen tuttig en stoer. Zo kun je de plooirok heel goed dragen met een oversized blazer en een paar mocassins.

En wat te denken van een plooirok met een korset (een andere modetrend voor lente zomer 2022) en hoge laarzen?

Zoals je ziet, is het allemaal een beetje out of the box denken en combineren. Een sneakertje onder een plooirok mag natuurlijk altijd nog, maar inmiddels is dit meer een klassieker dan een trend.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE