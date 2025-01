Bindingsangst. Waarom we (soms) bang zijn voor een vaste relatie

Heb jij het idee dat je last hebt van bindingsangst, dan is het goed om naar binnen te kijken en je af te vragen waar die vandaan komt. Op die manier voorkom je dat je een waardevolle relatie beëindigt die misschien wel voorbestemd was om een fantastische toekomst te hebben. Dat zou meer dan jammer zijn. En dat meen ik. Want let wel: op dit moment van schrijven staat ondergetekende op het punt om te trouwen :-) Wish me luck!

Hier kan bindingsangst vandaan komen

Zoals gezegd, kan bindingsangst verschillende oorzaken hebben. We zetten er een aantal voor je op een rijtje.

Trauma’s uit het verleden en onopgeloste problemen

Veel vrouwen ontwikkelen bindingsangst omdat ze in het verleden trauma’s hebben opgelopen, zoals misbruikrelaties of ouderlijke scheidingen. Deze ervaringen kunnen een (schijnbaar onoplosbare) angst creëren om gekwetst te worden, waardoor het moeilijk wordt om anderen te vertrouwen en je diepgaand aan iemand te binden.



Angst voor afwijzing of verlating

Eerdere ervaringen van overspel of verlating kunnen leiden tot angst je aan iemand te hechten. De angst om opnieuw gekwetst te worden resulteert vaak in emotionele terugtrekking of aarzeling om de relatie te formaliseren.



Angst om onafhankelijkheid te verliezen

Sommige vrouwen zien een vaste relatie of een verbintenis als een verlies van persoonlijke vrijheid. De gedachte om het leven samen te voegen met een ander kan een angst oproepen om autonomie en persoonlijke identiteit te verliezen.

Perfectionisme en onrealistische verwachtingen

Hoge normen voor relaties kunnen een verlammende angst creëren om de verkeerde keuze te maken. Sommige vrouwen vermijden zelfs liever wat voor relatie dan ook omdat ze van mening zijn dat geen enkele partner aan hun (ideale) verwachtingen zal voldoen.

Negatieve relatiepatronen

Als je meerdere kortstondige relaties achter elkaar hebt gehad, kan je gaan denken dat vaste relaties niet tot de mogelijkheden behoren. Dit kan leiden tot vermijdingsgedrag wanneer je geconfronteerd wordt met diepere emotionele banden.

Zo herken je bindingsangst

Psychologen noemen bindingsangst vaak een echte ‘fobie’ die zich manifesteert als een onbedwingbare angst om langdurige relaties aan te gaan of te onderhouden. Deze aandoening kan worden gekenmerkt door de volgende symptomen.

Angst voor emotionele intimiteit. Veel vrouwen hebben moeite om zich emotioneel open te stellen voor een ander, omdat ze bang zijn dat kwetsbaarheid zal leiden tot pijn of teleurstelling.

Weinig eigenliefde. Gevoelens van ontoereikendheid die de waarde van liefde en stabiliteit in twijfel trekken, kunnen tot bindingsangst leiden.

Cognitieve dissonantie. Een conflict tussen het verlangen naar verbinding en de angst om de controle te verliezen of gekwetst te worden, kan langdurige relaties in de weg staan omdat dit kan leiden tot grillig relatiegedrag.

Zo overwin je bindingsangst

Het herkennen van en omgaan met bindingsangst is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling en relatiegroei. Hier zijn enkele strategieën die kunnen helpen:

Doe aan introspectieve praktijken zoals het bijhouden van een dagboek of het starten van therapie om ervaringen uit het verleden te onderzoeken die bijdragen aan je bindingsangst. Inzicht in de triggers kan je helpen er direct mee om te gaan.

Praat over je angsten met je partner. Door eerlijk en open te zijn over je gevoelens creëer je een omgeving voor steun en begrip.

Oefen om je geleidelijk aan te hechten aan kleinere aspecten van de relatie, zoals regelmatige uitjes of gezamenlijke activiteiten. Door deze stapsgewijze aanpak kan het vertrouwen groeien om na verloop van tijd grotere verbintenissen aan te gaan.

Werk actief aan het herkaderen van negatieve overtuigingen over relaties. Richt je op de positieve eigenschappen van de partner en de relatie in plaats van je te fixeren op vermeende gebreken of potentiële mislukkingen.

Overweeg om een therapeut die gespecialiseerd is in relatieproblemen in de arm te nemen. Therapie kan helpen om onderliggende angsten aan te pakken en om gezonde relaties aan te gaan.

Technieken zoals meditatie kunnen helpen om geaard te blijven, in het hier en nu te leven, en je angst voor toekomstige onzekerheden in een relatie te verminderen.

Kortom, bindingsangst, hoe onoplosbaar die ook lijkt, is niet onoverkomelijk. Door de oorzaken ervan te begrijpen en je angsten te lijf te gaan, is het mogelijk om te beginnen met het cultiveren van gezondere relaties die de intimiteit en veiligheid bieden waar je naar op zoek bent maar tegelijkertijd voor wegvlucht.