Modetrends winter 2022. 5x Kopen in de uitverkoop

Modetrends winter 2022. 5x Betaalbare mode must-haves. Photo courtesy of Celine

In deze lockdown dagen kom je waarschijnlijk je gemakskloffie niet uit, maar soms doet het wonderen voor je humeur om jezelf te trakteren op een kleine mode-aankoop. Gewoon om jezelf weer eens in iets anders te zien, als was het maar in je slaapkamerspiegel. Veel hoef je er niet aan te spenderen. Ga voor gerichte en betaalbare aankopen die je look snel en stijlvol updaten. We hebben 5x draagbare mode must-haves voor je.

#1 De kleine bodywarmer

Modetrends winter 2022. 5x Betaalbare mode must-haves. Photo courtesy of Max Mara

Ze zijn supercute en trendy, die kleine bodywarmers volgens de modetrends voor winter 2022. Op vroege voorjaarsdagen (want het voorjaar gaat echt eens komen!) draag je ‘m met blote armen (supercool) maar zolang het winter is, draag je ‘m over een trui, een blouse, wat je maar wilt. Op de foto hierboven een (wat langere) klassieke, bodywarmer op de catwalk van Max Mara. Voor de klassiekelingen onder jullie!

#2 Mocassins en loafers

Modetrends winter 2022. 5x Betaalbare mode must-haves. Photo courtesy of Dior

Mocassins en loafers zijn een super schoenentrend. We love it! Dit is weer eens even iets heel anders dan die Frankenstein boots van de afgelopen seizoenen. Lekker preppy! Want yep, preppy is terug. Het is één van de toptrends voor 2022. Je draagt mocassins net zo gemakkelijk onder een wijde lange broek als onder een plooirok (misschien wel mini!).

#3 Witte sokken

Draag jij nog steeds van ‘onzichtbare’ sokken in je sneakers? Dan is hier de goedkoopste mode truc om je mode look voor 2022 te updaten. Investeer in een paar witte sokken :-) Witte sokken zijn cool, ook in mocassins (zie #2), zelfs (juist) als ze donker van kleur zijn.

#4 Slip-over

De slip-over of spencer is alweer een tijdje terug in het spel. Dit mode-item zagen we vorig jaar winter al in het modebeeld verschijnen en de trend blijft doorzetten. Dragen! Supercool op de blote huid (misschien iets voor in huis) maar ook over een truitje of blouse. Kijk ook eens of je de lange jurkversie van de spencer kunt vinden: tot op de knie, grof gebreid, misschien in een naturel kleur. Een topper!

#5 Fluo kleuren of violet

Modetrends winter 2022. 5x Betaalbare mode must-haves. Photo courtesy of Dsquared2

Verder mag je je winter outfit (en straks ook je zomer outfit) boosten met felle kleuren – think geel, fuchsia, rood, oranje – maar ook met violet tinten. Violet is dé kleur voor 2022. Kom je deze kleuren tegen in de actuele wintercollecties, sla dan alvast je slag!

