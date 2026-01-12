Ruiten in de wintermode: van klassieke plaid tot mannelijke ruiten. Foto Charlotte Mesman

Elke winter keert de ruit terug, maar voor deze eerste wintermaanden van 2026 is het patroon meer dan een seizoensgebonden klassieker. Ruiten domineren de mode met een nieuwe intensiteit: groter, grafischer en zelfverzekerder dan ooit. Van erfgoed-plaids tot stoere mannelijke checks — de ruit wordt opnieuw gedefinieerd als hét statement van het koude seizoen.

Ruiten op de catwalks: erfgoed met een moderne twist

Op de internationale catwalks voor winter 2025 2026 namen ruiten een hoofdrol in, waarbij vooral grote plaids en tartans het silhouet bepaalden. Burberry bevestigde opnieuw zijn status als ultieme hoeder van de ruit. Het modehuis bracht oversized plaids in rijke wolkwaliteiten, voor lange mantels, korte jassen en gelaagde looks die de mood van ‘klassiek Brits erfgoed’ combineren met een hedendaagse attitude. De ruiten waren bewust groot geschaald, waardoor ze niet decoratief maar architecturaal aanvoelden.

De catwalks lieten zien dat ruiten niet langer braaf of nostalgisch zijn. Door volume, lengte en luxe materialen krijgen plaidstoffen een dramatische, bijna beschermende uitstraling die perfect past bij de wintergarderobe van nu.

Streetstyle: groot, grafisch en nonchalant

Ook buiten de shows omarmen modeliefhebbers ruiten met overtuiging. In de streetstyle zien we grote ruiten op plaid-achtige stoffen terug op lange winterjassen, cropped jackets, jurken en rokken. Vooral oversized mantels met opvallende checks zijn populair: gedragen open, nonchalant over een minimalistische outfit, of juist gesloten voor een grafisch effect.

Ruiten in de wintermode: van klassieke plaid tot mannelijke ruiten. Foto ADVERSUS

Jurken en rokken in ruitpatronen zorgen voor een subtiele mix van vrouwelijkheid en structuur. Denk aan midi-rokken in zware wol of korte jurken gecombineerd met hoge laarzen — klassiek, maar met een moderne twist.

Mannelijke ruiten: klassiek, koel en gecontroleerd

Naast de expressieve plaids maken mannelijke ruiten een sterke comeback. Acne Studios zet hierbij de toon met verfijnde houndstooth- en checkpatronen op lange winterjassen. De uitstraling is bewust ingetogen: neutrale kleuren, scherpe snitten en een focus op tailoring. Deze ruiten verwijzen naar klassieke herenmode, maar worden opnieuw relevant door hun minimalistische styling en moderne proporties. Ook deze ruiten komen we volop in het straatbeeld tegen. Het is zeker iets om je aan te wagen (denk ook aan de uitverkoop!).

Voor winter 2025 2026 bewijst de ruit zijn onovertroffen charme. Of hij nu groots en uitgesproken is of stoer en mannelijk, één ding is zeker: dit patroon is geen bijrolspeler, maar één van de sterren van het seizoen.

