Versier je Kerstboom met zelfgemaakte schuimletters en Kerstkransen. Hang de voorletter van iedere huisgenoot aan gouden, zilveren of rode linten in je Kerstboom. Of doe een schuimletter cadeau. Wat is er leuker om je huis met zelfgemaakte decoraties te versieren? En waar maak je iemand blijer mee dan met een homemade lekkernij waar je al je liefde in hebt gestopt? Stroop je mouwen op en ga aan de slag. Dit is superleuk! Maak letters of andere vormpje van meringue, geef ze een coating van smeltchocolade en versier ze naar hartelust!

Ingrediënten

3 eieren (alleen het eiwit)

240 gram suiker

100 gram smeltchocolade

cupcake/taartversiering (strooisel, parels)

Benodigdheden

spuitzak met mondstukken

bakpapier

siliconenkwastje

linten

Bereiding

Goed om te weten: voor het meringue-beslag is de verhouding eiwit:suiker 1:2 of zelfs 1:3. Het eiwit van één ei weegt in de regel 30 à 40 gram. Als je dit weet, kun je precies uitrekenen hoeveel suiker je nodig hebt (tenminste 60 tot 80 gram per eiwit).

Scheid de eieren en doe het eiwit in een vetvrije kom. Klop het eiwit met een handmixer op tot stijve pieken. Voeg dan een beetje suiker toe en mix de suiker op de laagste of middelste stand door het opgeklopte eiwit. Herhaal deze handeling totdat alle suiker door het eiwit is verwerkt, en het schuim opnieuw piekt. Schep het schuim in een spuitzak.

Een trucje? Hang de spuitzak in een smalle, hoge maatbeker (net zoals je een vuilniszak in een vuilnisemmer hangt). Je kunt het schuim er nu gemakkelijk inscheppen. Schep de zak halfvol en draai ‘m aan de bovenkant dicht.

Leg bakpapier op een bakplaat en spuit het schuim erop. Je kunt van tevoren de vormen die je wilt gaan maken uitprinten en onder het bakpapier leggen zodat je heel precies kunt werken. Voor de letters en kerstkransen kozen wij een plat spuitmondje. Het is maar waar je het beste mee uit de voeten kunt.

Droog de schuimpjes in een voorverwarmde oven op 90 graden Celsius in ongeveer 1 1/2 uur.

Smelt de smeltchocolade au bain marie of in de microwave (alleen verwarmen, niet verhitten!), leg de schuimpjes voorzichtig op een rooster en breng de chocolade met kwastje op de schuimpjes aan. Strooi er cupcake/taart versiering over en laat drogen.

Strik er linten om en hang ze in de kerstboom of doe ze cadeau.

Tip: van de eierdooiers kun je andere dingen maken, zoals verse pasta met ei (2 eierdooiers per 100 gram bloem plus een beetje water) of banketbakkersroom.

