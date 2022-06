Deze zomer is een hemdje al genoeg om in de mode te zijn

We noemden het al de goedkoopste mode must-have, maar dat doet niets af aan het feit dat het superhip en trendy is: het hemdje, ofwel de tanktop.

Modetrend lente zomer 2022: het hemdje. Foto Charlotte Mesman

Het is het meest essentiële en minimalistische kledingstuk dat je kunt bedenken: het hemdje. Het is meteen ook de meest populaire mode must-have van modellen en hippe jongeren. Verder is het ook het goedkoopste item dat er is, al bestaan er natuurlijk ook dure versies van, zeker als je het bij de bekende modehuizen gaat zoeken.

Modetrend lente zomer 2022: het hemdje. Foto Charlotte Mesman

Al met al heeft het hemdje heel wat primaten op z’n naam staan. Alle reden om er eens bij stil staan én misschien ook om het zelf te gaan dragen.

Niets is nieuw onder de zon, ook niet in de mode. De geschiedenis van het hemdje gaat heel ver terug in de tijd. In de negentiende eeuw zou het als badmode het licht hebben gezien. In de dertiger jaren van de twintigste eeuw gold het opeens supersexy onder de heren dankzij een filmscène waarin Clark Gable letterlijk in zijn hemd stond.

Modetrend lente zomer 2022: het hemdje. Foto Charlotte Mesman

In de jaren ’70 werd het een hot item dat vooral door de heren werd gedragen al waren er ook dames die zich eraan waagde. Mijn eigen moeder vertelde me onlangs een hele zomer in de witte tanktop – want zo heet het hemdje tegenwoordig – van mijn vader te hebben gelopen.

In de jaren ’90 – die qua mode aanhaken bij de jaren ’70 – werd het hemdje pas echt supercool en ditmaal hadden we dat te danken aan Kate Moss die zich in het openbaar vertoonde in dit intieme kledingstuk dat eeuwenlang tot de categorie ‘ondergoed’ behoorde.

Modetrend lente zomer 2022: het hemdje. Foto Charlotte Mesman

En vorig jaar zomer zagen we het hemdje, ook het klassieke ondergoedhemdje in ribbeltjeskatoen, terug van weggeweest, weer op de catwalks opduiken. We schreven er toen al een artikel over met als titel ‘De goedkoopste trend van zomer 2021? Het hemdje’. Maar toen ging het nog op in een zee van andersoortige hemdjes.

Voor zomer 2022 heeft die ‘hemdjestrend’ van vorig jaar zich uitgekristalliseerd in twee toptrends: de crop tops en het klassieke ondergoed hemdje, de tanktop, waar we het hier over hebben.

Wat voor een tanktops gaan we dragen? Als we op Prada mogen afgaan, dan bestaat er geen twijfel over. Je draagt het hemdje in het ribbeltjeswit, het moet mooi om je lijf aansluiten en het bedekt je buik. Kortom, we hebben het hier simpelweg over het hemdje dat je als kind onder je kleren droeg om geen kou te vatten.

De fashion modellen dragen het hemdje zonder beha. Durf je het aan, ga er dan voor, maar voel je vrij om er iets (bijvoorbeeld een naadloze beha) onder te dragen.

Waar draag je het op? Voor een coole casual look draag je het hemdje zoals het is, zonder iets erover, op een broek: een spijkerbroek, een korte broek, een cargobroek. Je kunt het ook met een minirokje en een paar stoere enkellaarsjes combineren.

Modetrends lente zomer 2022. De witte tanktop. Photo courtesy of Prada

Voor een meer geklede look draag je het onder een oversized blazer (of een stoer leren jack). Het is ook heel mooi onder een wijde blouse die je open geknoopt draagt. Prada combineerde dit simpele kledingstuk zelfs met extravagante rokken met pailletten en doorzichtige panelen.

Eigenlijk kun je het hemdje overal en altijd dragen. Juist omdat het zo eenvoudig is. Mocht je het idee hebben, dat je er ‘te oud’ voor bent (niemand is in de mode ergens ‘te oud’ voor), lees dan nog eens de combinaties die je ermee kunt leggen, en verwissel de blouse die je onder je blazer of jasje draagt voor dit minimalistische kledingstuk dat zich ook nog eens heerlijk laat dragen (juist onder een jasje).

