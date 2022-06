Welzijn. Last van een ochtendhumeur? Niet jouw schuld!

Er zijn mensen die iedere morgen opgewekt het bed uit springen, maar er zijn er ook die als een diesel langzaam op gang komen. Ze hebben even tijd voor zichzelf nodig, zijn snel geprikkeld en hebben geen behoefte aan een praatje met anderen. Dit gedrag kan nog wel eens op onbegrip en ongenoegen bij de andere huisgenoten stuiten. Hoe vaak heb ik zelf niet te horen gekregen dat ik me ’s morgens best wel eens wat aardiger kan opstellen?

Ochtendhumeur? Het is niet jouw schuld!

Toch kun je er eigenlijk niets (niet veel) aan doen als je elke morgen met een gezicht als een donderwolk uit bed komt zetten. Volgens onderzoekers wordt een ochtendhumeur namelijk vooral door een lichamelijke factor veroorzaakt: de biologische klok (en ga daar maar eens tegen vechten!). Je lichaam is er gewoonweg nog niet aan toe om op te staan.

Het heeft alles te maken met het cortisolniveau in ons bloed. Twee tot drie uur voor het ontwaken begint de biologische klok ons lichaam voor te bereiden op het wakker worden met een stijging van het cortisolniveau. Gebleken is dat bij mensen die vrolijk het bed uitspringen (ochtendmensen) het cortisolniveau hoger is dan dat van mensen met een ochtendhumeur (in de regel avondmensen). Mensen met een ochtendhumeur zijn dus gewoon nog niet aan de dag toe. Hun cortisolniveau is nog laag en ze hebben maar weinig energie.

Het leven van vandaag de dag maakt het er niet gemakkelijker op. ’s Morgens moet er van alles gedaan worden. De huishouding is één en al bedrijvigheid. Voor mensen met een ochtendhumeur is dit moment een dagelijkse kwelling. Toch zijn er een aantal dingen die je kunt doen.

1. Vraag je omgeving om begrip

Ha… Met ons artikel hebben we je misschien toch nog een beetje geholpen. Want nu kun je aan je huisgenoten uitleggen wat eraan schort, en kun je hen vragen om er wat meer begrip voor op te brengen. Het helpt als je duidelijke instructies geeft. Vraag je omstanders bijvoorbeeld om ’s morgens vroeg geen problemen bij je neer te leggen. En om niet met vragen en lange verhalen te komen.

2. Open direct de gordijnen

Licht schijnt goed te helpen bij een ochtendhumeur. Doe de gordijnen vlak na het ontwaken open en laat het daglicht binnen. Je zult vast zelf al gemerkt hebben dat licht een positieve uitwerking op je humeur heeft. Vergelijk eens het opstaan op een regenachtige dag met het ontwaken op een zonnige zomerdag.

In de winter, als het ’s winters nog lang donker is, gaat deze tip natuurlijk niet op, maar zorg er in ieder geval voor dat je in een aangename omgeving opstaat (een warme omgeving, een dikke en vrolijke badjas, een paar warme sloffen).

3. Ga voor regelmaat

Ga voor regelmaat. Breng ritme in je dagen aan zodat je lichaam weet waar het aan toe is. Ga verder ’s avonds op tijd naar bed. Zorg ervoor dat je lichaam voldoende slaap krijgt.

4. Bereid s’ avonds je dag al voor

Bereid je de avond van tevoren al voor op je dag. Beslis alvast wat je de volgende dag gaat dragen en pak je tas alvast in zodat je ’s morgens zo min mogelijk hoeft te doen. Ik ken iemand die het zo methodisch aanpakt dat vijf minuten na de wekker het koffieapparaat automatisch koffie gaat zetten en als ze beneden komt, treft ze de tafel voor de hele familie al gedekt aan (dat doet ze vlak voor het naar bed gaan).

5. Koffie

Over koffie gesproken. Een goede kop koffie schijnt te helpen bij een ochtendhumeur. Ook een goed ontbijt kan donkere wolken verdrijven. Een trucje dat ik voor mezelf toepas, is een extra lekker ontbijtje in huis halen zodat je ’s morgens bij het ontwaken iets hebt om naar uit te kijken.

6. Neem je tijd

Neem je tijd om wakker te worden. Creëer voor jezelf een rustige omgeving (zie ook punt 1) en richt je ochtend zo in dat je je niet hoeft te haasten.

