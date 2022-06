Welke badmode trends voor zomer 2022 spreken jou het meest aan?

Ligt jouw badkleding al klaar? Of ben je nog op zoek naar nieuwe ideeën voor jouw ultieme strandlook voor zomer 2022?

Badmode trends lente zomer 2022. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Eindelijk juni. De eerste zomermaand. En meteen ook de mooiste omdat de hele zomer nog in het verschiet ligt. Ligt jouw badkleding al klaar? Of ben je nog op zoek naar nieuwe ideeën voor jouw ultieme strandlook voor zomer 2022?

De badmode trends voor zomer 2022 zijn heftig. Fashion addicts zal de Skims Swim collectie van Kim Kardashian niet ontgaan zijn. Kim’s badmode is bepaald géén aanrader voor de verlegen dames onder ons.

De zwemslipjes zijn hoog opgesneden, de cut-out badpakken laten minstens net zoveel huid zien als een doorsnee bikini maar zijn wel een stuk sensueler, om het nog maar niet te hebben over de huidskleurige bodysuits en swimwear, zo strak en minimalistisch dat het lijkt of je in je geboortepakje rond spartelt.

Minstens net zo spannend zijn de bikini’s met stringtopjes – van die bandjes die je een paar keer om je middel draait – en omgekeerde topjes waardoor de aanzet of onderkant (underboob) van je borsten vrijkomt. Ook voor deze modelletjes moet je niet preuts aangelegd zijn.

Badmode trends lente zomer 2022. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Gelukkig zijn er ook nog altijd brands die meer draagbare en lieflijkere badmode komen, zoals het Italiaanse modehuis Luisa Beccaria. De beachwear collectie van dit maison is geïnspireerd door het mythische Italiaanse eiland Capri, en daarmee heb je al een flinke portie romantiek te pakken.

Badmode trends lente zomer 2022. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Badmode trends lente zomer 2022. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Want romantisch is de badmode van Luisa Beccaria (net zoals haar mode collecties trouwens). Bloemenprints hebben de overhand voor bikini’s en badpakken en je draagt ze bij voorkeur met een breed gerande zonnehoed met dezelfde fantasie. De snitten zijn klassiek, met een retro touch die – als je je door Capri laat inspireren – natuurlijk niet mag ontbreken. Wil je je look helemaal afmaken dan draag je er een ketting met gekleurde stenen bij.

Badmode trends lente zomer 2022. Photo courtesy of Luisa Beccaria

Net zoals in de mode laten ook de badmode trends voor lente zomer 2022 dus een hoeveelheid aan stijlen zien. Van sensueel tot minimalistisch tot romantisch. Aan jou de keuze.

