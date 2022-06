Zo glamour-chic is de badmode voor zomer 2022 van Versace

Strandmode trends zomer 2022. Versace. Photos courtesy of Versace. Ph. Camille Summers-Valli

Het is juni en de persberichten over de nieuwste badmode collecties voor zomer 2022 stromen nu toch echt binnen (weer of geen weer). We zoeken niet alleen de mooiste bikini’s en badpakken voor je uit maar ook de heerlijkste plaatjes om bij weg te zwijmelen. Want daar houden we ons totdat het weer omslaat of we zelf op vakantie gaan maar aan vast.

Zo kwam Versace met een schitterende swimwear collectie en eveneens schitterende beelden met Iris Law, (opnieuw) schitterende dochter van Jude Law en Sadie Frost, in de hoofdrol.

Het Britse model dat haar lange, kastanjebruine lokken verruilde voor een platina rattenkopje, draagt bikini’s met de Barocco fantasie van Versace met daaronder de inmiddels iconische platform schoenen van het modehuis.

De Barocco fantasie komt terug op zijden blouses en zwembroeken voor hem. Bedrukte zijden sjaals sieren de nieuwe La Medusa strandtas. De Medusa mini-bag is een explosie van kleur in mini formaat. Ook de sandalen voor zowel de dames als de heren zijn felgekleurd.

Al met al is de swimwear collectie van Versace super glam, en we hadden niet anders verwacht. Glam-chic is misschien een nog beter woord. De broekjes zijn hoog opgesneden maar zeker niet ordinair, de topjes hebben wel iets weg van sportbeha’s maar zijn onmiskenbaar ‘Versace’ dankzij goudkleurige details en het Versace logo met de Medusa. Genoeg gezegd, bekijk de beelden maar eens. Zie je jezelf al flaneren in Cannes?

