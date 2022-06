Waterproof make-up voor een hitte-bestendige maquillage (en zwoele nachten)

De zomer staat in het teken van: water, glinster en glos. Sprankelende make-up en door de kleuren van de oceaan geïnspireerde tinten voeren de boventoon. ‘Wet and sexy‘, dat is de ultieme zomerlook, maar dan wil je natuurlijk wel dat het allemaal een beetje blijft zitten…

Bij warm en vochtig weer wil make-up nog wel eens lelijk uitlopen. Dat kan vooral ’s avonds, als je toch op je mooist ten tonele wilt verschijnen, nogal dramatisch zijn. En wat te denken van een snelle duik. O zo verkoelend maar o zo funest voor je zorgvuldig aangebrachte maquillage. Om vlekken en uitlopen te voorkomen en altijd – hoezeer het kwik ook stijgt – (onberispelijk) sexy voor de dag te komen – is er eigenlijk maar één oplossing: waterproof make-up.

Foundation

Verschillende cosmeticahuizen hebben in hun collectie waterproof foundations opgenomen. De foundations zijn bestand tegen transpiratie en water. Ze zijn daarom uiterst geschikt voor tijdens het sporten of zelfs voor naar het strand of zwembad. De meeste foundations bevatten bovendien een zonnefilter, soms zelfs 40 SPF. Maak je geen gebruik van een waterproof foundation, zorg er dan wel voor dat je bij tropische temperaturen voor een olievrije foundation kiest. Doe je dat niet, dan zal je gezicht binnen de kortste keren glimmen als een spiegel.

Eyeliner, oogschaduw en mascara

Voor de ogen mogen we in het zomerseizoen veel kleur gebruiken. Turkoois, zeeblauw, smaragdgroen maar ook – en vooral goud – zijn tinten die het op een gebronsde huid schitterend doen. Maar wil je blijven ‘schitteren’, dan is het raadzaam om – zeker bij tropische temperaturen – voor waterproof make-up te kiezen. Er zijn dan wel een aantal dingen die je in gedachten moet houden.

Zo vergt het gebruik van een waterproof eyeliner de nodige behendigheid. Het lijntje boven de ogen moet zorgvuldig worden aangebracht omdat je er – als het eenmaal droog is – niets meer aan kunt veranderen. Neem er dus de tijd voor, werk geconcentreerd en houd wattenstaafjes bij de hand om het lijntje direct te kunnen corrigeren. Hetzelfde geldt voor het aanbrengen van waterproof oogschaduw.

Waterproof mascara kan gemakkelijk worden aangebracht. Maar de ‘brokken’ kunnen ’s avonds bij het afhalen van de make-up komen. Gebruik je geen voor waterproof make-up bedoelde remover dan zullen er heel wat ‘kostbare’ wimpertjes sneuvelen. Schaf daarom bij aankoop van een waterproof mascara direct een speciale reinigingslotion aan (overigens heb je deze speciale reinigingslotion ook nodig om waterproof oogschaduw en eyeliner te verwijderen). één keer waterproof make-up afhalen met een ‘gewone’ reinigingsmelk kan al funest zijn.

Een andere oplossing is natuurlijk wimperextensies maar ook daar moet je, vanzelfsprekend, voorzichtig mee zijn.

Lippenstift en blush

Veel lippenstiften zijn vanwege het hoge waxgehalte al bestand tegen water. Om mee te eten, drinken, zwemmen en… zoenen.

Blush in poedervorm is niet waterproof. Daarom is het aan te raden om naar strand en zwembad – en voor een sensuele ‘hotte’ avond – een crèmeblush te gebruiken. Deze heeft bovendien een mooiere glans dan de klassieke matte poederblush.

Make-up fixers

Een goed alternatief om ervoor te zorgen dat je een zwoele tropische nacht zonder make-upvlekken en uitgelopen mascara doorkomt, is de zogenaamde ‘make-up’-fixer die je na het aanbrengen van je maquillage voorzichtig over je gezicht sprayt. Een andere, klassieke manier om oogschaduw, eyeliner en lippenstift te fixeren, is het aanbrengen van een dun laagje olievrije foundation op oogleden en lippen. Foundation kun je bovendien fixeren met kleurloze poeder.

Parfum

En wil je na een duik in zwembad of zee, of na een flinke tennispartij, toch nog lekker ruiken, gebruik dan een parfum op oliebasis en zonder alcohol. Parfums op waterbasis zullen al snel in het water oplossen, terwijl alcoholhoudende parfums lelijke vlekken op je huid kunnen achterlaten.

TRENDYSTYLE