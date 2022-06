3x Kapsel ideeën (plus anti-aging tips) om na te doen. Foto Charlotte Mesman

De kapseltrends voor 2022 blinken uit door eenvoud. We zochten drie hair looks voor je uit die je eenvoudig thuis zelf kunt nadoen. Het kan niet misgaan. Zelfs als je nodig naar de kapper moet en je haar niet strak is model is geknipt, kun je met deze hair looks uit de voeten.

De lage paardenstaart met middenscheiding

De meest geliefde haarstijl onder de VIPS en influencers is: een nette, lage paardenstaart met scherpe middenscheiding. Deze hair look is geschikt voor elke haarlengte (bij kort haar laat je het staartje achterwege en style je je haar met een middenscheiding en haarproducten naar achteren), maar de meest geliefde lengte is nog steeds: halflang haar. Op die manier krijg je een kort, vlot staartje dat bot moet zijn afgeknipt. Moet je haar nodig getrimd worden, dan zou je een huisgenoot kunnen vragen om een héél klein stukje van je paardenstaart af te knippen. Deze populaire haarstijl vereist verder dat je heel precies te werk gaat. Op deze manier krijg je een superchic kapsel.

Anti-aging tips

Een middenscheiding is chic en mag dan helemaal hip zijn volgens de kapseltrends voor 2022 maar accentueert met haar symmetrie niet helemaal symmetrische gelaatstrekken. Een lage paardenstaart is elegant (dan een hoge paardenstaart) maar neerwaartse lijnen kunnen zwaar en letterlijk neerdrukkend ogen. Met andere woorden: voor een flatterend en verjongend effect kies je een zijscheiding en ga je voor een hogere paardenstaart met een liftend effect (lees: anti-aging!).

Opsteekkapseltje met knotje

Kapseltrends. 3x Trendy hair looks. Foto: Charlotte Mesman

Een ander geliefd kapseltje dat je thuis gemakkelijk kunt nadoen, is losjes opgestoken haar met een warrig knotje in je nek en mooie krullen rond je gezicht. Let op: dit kapseltje is het mooist als je eerst je haar wast en het mooi föhnt. Maak vervolgens met de steiltang of krultang losse krullen. Het opsteken is nu een fluitje van een cent.

Anti-aging tip

Dit is een hair look die het op iedere leeftijd goed doet. De lokken die je gezicht omlijsten, werken verjongend en verzachten je gelaatstrekken.

Haaraccessoires

3x Kapsel ideeën (plus anti-aging tips) om na te doen. Foto Charlotte Mesman

Natuurlijk hoef je niet per se de kapseltrends te volgen. Voor een feestelijke gelegenheid bijvoorbeeld kan het heel leuk zijn om met bijzondere accessoires te werken. Je kunt een ketting met fonkelende stenen in je haar verwerken maar je kunt ook met bloemen of linten werken. Je kunt zelfs stukjes stof in je haar vlechten of die rond een paardenstaart binden. Om nog maar niet te spreken van uitwasbare kleurtjes. Alles mag, alles kan, als jij je er maar goed bij voelt!

