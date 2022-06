Snel er modieus en up-to-date uitzien? De total look is dé oplossing. Het kan gewoon niet fout gaan. Zo zien de allernieuwste broekpakken eruit.

Met deze total mode looks kan het deze zomer niet misgaan. Photos courtesy of Sportmax, N21, Missoni, Philosophy by Lorenzo Serafini, Roberto Cavalli

Iedereen heeft inmiddels wel een setje van broek met bijbehorende top in de kast hangen. Al sinds een paar jaar zijn broekpakken een huge trend, of we het nu hebben over van die oversized pakken met een androgyne twist, of over chique joggingpakken waarin je met goed fatsoen aan het dagelijks leven kunt deelnemen.

Met deze total mode looks kan het deze zomer niet misgaan. Photo courtesy of Philosophy by Valentino

De ‘pakkentrend’ zet ook in zomer 2022 door en dat is wel zo handig. De modehuizen (en modeketens) doen het denkwerk voor ons. De combinaties zijn gelegd. Je hoeft het alleen maar aan te trekken. Qua mode accessoires houd je het minimaal want alle aandacht gaat naar je total look.

Met deze total mode looks kan het deze zomer niet misgaan. Photo courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Hoe divers de modetrends voor zomer 2022 zijn, begrijp je meteen als je onze coverfoto bekijkt. Van het klassieke broekpak en het geijkte joggingpak is de pakkentrend uitgegroeid tot een veelvoud van stijlen waarin iedereen wel iets van zijn of haar gading kan vinden.

Met deze total mode looks kan het deze zomer niet misgaan. Photo courtesy of Philosophy by Celine

Om je te helpen bij je keuze zetten we een aantal pakkentrends voor je op een rijtje:

Het klassieke broekpak met oversized jasje en wijde broek.

Het pyjamapak in satijnachtige stofjes met fantasie.

Het jaren ’70 setje met broek met wijd uitlopende pijpen en lange flodderbloes, beide in millefleurs fantasie.

Het design broekpak met asymmetrische lijnen.

Het doorzichtige zomerpak in delicate huidskleuren.

Het heftige broekpak met dierenprints.

Het joggingpak met pailletten.

Maar natuurlijk kun je ook zelf setjes maken door broeken en bovenkleding in (ongeveer) dezelfde kleuren en materialen bij elkaar te halen. Met een beetje fantasie kun je de meest interessante total looks combineren. Laat je gedachten er maar eens over gaan.

TRENDYSTYLE