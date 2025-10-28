Met deze laarzen spotten we de fashion modellen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Als er één ding is dat niet mag missen in je garderobe voor herfst winter 2025 2026, dan is dat een paar hoge laarzen. Hoe die eruit moeten zien? Dat hangt af van jouw smaak en stijl en de manier waarop je ze wilt dragen. Doe ideeën op van de fashion modellen in Parijs.

Hoge laarzen

Met hoge laarzen bedoelen we deze winter niet lieslaarzen of overknee laarzen maar laarzen tot net onder de knie of halverwege je onderbeen. Maar niet korter. Enkellaarzen zijn op hun retour (maar mogen natuurlijk altijd nog).

Hoe draag je ze?

De manier waarop je je hoge winterlaarzen draagt en hoe je ze combineert, hangt ook weer af van wat jij mooi vindt, maar feit is dat we deze winter heel fantasierijk zijn. Zo mag je je laarzen onder een broek dragen (een klassieker) maar ook over je broek (dus met je broek erin). Het is zelfs trendy om één laars over je broek te dragen en de ander eronder!

Draag je je laarzen onder een broek, denk dan aan wijde modellen of flared (wijd uitlopende pijpen in jaren ’70 stijl) of bootcut jeans (met een net iets wijdere pijp van de knie tot de enkel in jaren ’90 stijl waar precies een slank afkledende laars onder past).

Draag je je laarzen over je broek, denk dan aan skinny modellen maar dat niet alleen. Tegenwoordig mag je ook wijde(re) broeken in je laarzen dragen. Het moet dan wel laarzen zijn met een brede schacht.

Onder rokken zijn slank afkledende laarzen een klassieker en goed voor een chique look. Houd je van stoer, draag dan onder jurken en rokken een paar hoge of halfhoge motorboots.

Wat dragen de modellen?

Er zijn nog veel meer manieren om laarzen te dragen! Kijk maar eens naar onze streetstyle foto’s van de modellen.

Met deze laarzen spotten we de fashion modellen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Een heel eigentijdse en coole combinatie is een lange denim bermuda met daaronder hoge cowboy boots, al dan niet met stiksels.

Met deze laarzen spotten we de fashion modellen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Een andere manier, we noemden hem al, is stoere halfhoge boots onder een romantische rok.

Met deze laarzen spotten we de fashion modellen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Hoge laarzen met puntige neuzen en een hak zijn supercool onder rokken tot op de knie. Vrouwelijk maar tegelijkertijd pittig.

Met deze laarzen spotten we de fashion modellen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Een altijd-goed-combinatie is een paar zwarte gladleren laarzen onder een lange trench coat.

