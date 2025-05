Eigenschappen-horoscoop van de Schorpioen

Vandaag hebben we het over het sterrenbeeld Schorpioen. Iedereen die geboren is tussen 23 oktober en 21 november valt onder dit intense en diepzinnige teken. Schorpioenen worden geregeerd door Pluto, planeet van transformatie en geheimen, en door Mars, de planeet van actie. Ze horen bij het element Water, maar waar andere watertekens stromen, duiken Schorpioenen recht het diepe in.

Schorpioenen staan bekend om hun scherpe intuïtie, sterke wil en mysterieuze uitstraling. Ze zijn emotioneel, maar tonen dat zelden aan de buitenwereld. Alleen wie écht dichtbij komt, leert hun zachte kern kennen. Vertrouwen is voor hen alles – wie het wint, krijgt hun absolute loyaliteit. Maar wie hun vertrouwen beschaamd, is ze voor altijd kwijt.

Dit sterrenbeeld houdt van echtheid. Schorpioenen hebben een hekel aan oppervlakkigheid, loze beloftes en halve waarheden. Ze zoeken diepte – in gesprekken, in relaties, in alles wat ze doen. Hun nieuwsgierige aard maakt dat ze vaak geïnteresseerd zijn in psychologie, kunst, mystiek of alles wat “verborgen” is.

Ze kunnen jaloers of controlerend overkomen, maar dat komt voort uit hun verlangen naar veiligheid en oprechtheid. Schorpioenen zijn intens, maar ook vastberaden, vindingrijk en vaak onweerstaanbaar charismatisch.

Historische personages die onder het sterrenbeeld Schorpioen zijn geboren: Marie Curie, Pablo Picasso, Leonardo DiCaprio, Sylvia Plath, Indira Gandhi, Charles Manson.

Celebrities die onder het sterrenbeeld Schorpioen zijn geboren: Ryan Gosling, Julia Roberts, Anne Hathaway, Drake, Katy Perry, Kendall Jenner.