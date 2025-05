Eigenschappen-horoscoop van de Boogschutter

Vandaag hebben we het over het sterrenbeeld Boogschutter. Iedereen die geboren is tussen 22 november en 21 december valt onder dit vrijheidslievende en optimistische teken. De Boogschutter wordt beheerst door Jupiter, de planeet van groei, wijsheid en avontuur. Het bijbehorende element is Vuur, wat zorgt voor een energieke, inspirerende en vaak ongeduldige persoonlijkheid.

Boogschutters zijn geboren reizigers – niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ze willen ontdekken, leren, groeien. Nieuwe ideeën, andere culturen, diepe gesprekken over het leven en de zin ervan: daar bloeien ze van op. Ze zijn filosofisch ingesteld, maar verliezen nooit hun gevoel voor humor. Sterker nog, Boogschutters staan bekend om hun scherpe tong, vrolijke energie en aanstekelijke lach.

Vrijheid is voor dit teken geen luxe, maar een levensbehoefte. Boogschutters kunnen moeilijk tegen beklemming, of dat nu in werk, relaties of denkkaders is. Ze willen hun eigen weg bepalen, en doen dat met overtuiging. Daardoor kunnen ze soms rusteloos of zelfs ongrijpbaar overkomen. Bindingsangst? Soms. Maar vaak komt het voort uit hun drang naar onafhankelijkheid en hun afkeer van routine.

Mensen die onder dit teken geboren zijn, zijn meestal open, direct en eerlijk – soms zó eerlijk dat het anderen even kan schuren. Tact is niet hun sterkste kant, maar hun bedoelingen zijn zelden slecht. Ze geloven in rechtvaardigheid en zullen het altijd opnemen voor wie onrecht wordt aangedaan.

Boogschutters hebben een groot vertrouwen in het leven. Zelfs als dingen tegenzitten, weten ze het grotere plaatje te blijven zien. Ze denken groot, dromen groots, en inspireren anderen om hetzelfde te doen. In vriendschappen en liefde zijn ze speels en enthousiast – zolang er ruimte is om zichzelf te blijven.

Historische personages die onder het sterrenbeeld Boogschutter zijn geboren: Carlo Magno, Leonardo Da Vinci, Vincent Van Gogh, Johann Sebastian Bach.

Celebrities die onder het sterrenbeeld Boogschutter zijn geboren: Steve Mc Queen, Lady Gaga, Sarah Jessica Parker, Elton John, Mariah Carey.