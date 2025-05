Eigenschappen-horoscoop van de Leeuw

Vandaag hebben we het over het sterrenbeeld Leeuw. Iedereen die geboren is tussen 23 juli en 22 augustus valt onder dit krachtige en zelfverzekerde teken. De Leeuw wordt beheerst door de Zon, symbool van levenskracht, creativiteit en identiteit. Het bijbehorende element is Vuur, wat zorgt voor passie, expressie en een flinke dosis charisma.

Leeuwen zijn geboren hoofdpersonen. Ze houden van aandacht, maar niet alleen om het applaus – ze willen inspireren, leiden en iets achterlaten. Hun uitstraling is vaak indrukwekkend, zelfs als ze het zelf niet bewust inzetten. Ze hebben een natuurlijke flair, een warm hart en een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Wat een Leeuw echt drijft, is erkenning. Ze willen gezien worden voor wie ze zijn en wat ze doen. Complimenten doen hen goed, niet uit ijdelheid, maar omdat ze er hun kracht uit putten. Ze bloeien op als hun inzet wordt gewaardeerd – en geven dat moeiteloos terug in liefde, vriendschap en toewijding.

Leeuwen zijn loyale mensen. Als ze je eenmaal in hun kring toelaten, krijg je er een trouwe bondgenoot voor het leven bij. Ze zijn beschermend, gul en hebben het hart op de juiste plek. Toch kunnen ze soms dominant of koppig overkomen, vooral als ze zich in het nauw gedreven voelen. Ze houden niet van kritiek, maar zijn wel bereid te groeien – zolang het met respect gebeurt.

In relaties zijn Leeuwen vurig, romantisch en genereus. Ze willen iemand die hen bewondert, maar ze geven net zo veel liefde terug – en vaak meer.

Historische personages die onder het sterrenbeeld Leeuw zijn geboren: Napoleon Bonaparte, Alfred Hitchcock, Amelia Earhart, Carl Jung.

Celebrities die onder het sterrenbeeld Leeuw zijn geboren: Jennifer Lopez, Barack Obama, Madonna, Dua Lipa, Ben Affleck.