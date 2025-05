Eigenschappen-horoscoop van de Maagd

Vandaag hebben we het over het sterrenbeeld Maagd. Iedereen die geboren is tussen 23 augustus en 22 september valt onder dit praktische, scherpe en toegewijde teken. De Maagd wordt beheerst door Mercurius, de planeet van communicatie, analyse en verstand. Het bijbehorende element is Aarde, wat zorgt voor stabiliteit, nuchterheid en oog voor detail.

Maagden zijn vaak de stille kracht op de achtergrond. Ze hoeven niet per se in de schijnwerpers te staan, maar zijn onmisbaar in elke groep of situatie. Ze denken vooruit, werken nauwkeurig en nemen hun verantwoordelijkheden serieus. Geen losse eindjes, geen half werk – een Maagd wil het goed doen, en liefst meteen de eerste keer.

Maagden zijn kritisch, vooral op zichzelf. Ze leggen de lat hoog, soms té hoog. Hun drang naar perfectie kan bewondering oproepen, maar ook stress veroorzaken. Ze hebben er baat bij om af en toe los te laten en in te zien dat ‘goed genoeg’ soms écht goed genoeg is.

Hun analytisch vermogen is indrukwekkend. Maagden kunnen situaties en mensen snel doorgronden, al zeggen ze daar niet altijd iets over. Ze zijn scherpzinnig, maar ook discreet. Roddelen is niets voor hen – eerlijkheid en integriteit des te meer.

In de liefde zijn Maagden betrouwbaar, oplettend en zorgzaam. Ze tonen hun genegenheid niet altijd met grote woorden, maar eerder met daden: aandacht voor detail, kleine gebaren, een luisterend oor. Vertrouwen groeit bij hen langzaam, maar is diep geworteld.

Historische personages die onder het sterrenbeeld Maagd zijn geboren: Johann Wolfgang von Goethe, Lev Tolstoj, Elizabeth I, Michael Jackson.

Celebrities die onder het sterrenbeeld Maagd zijn geboren: Beyoncé, Keanu Reeves, Zendaya, Blake Lively, Adam Sandler.