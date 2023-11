Haartrends voor de Feesten 2023: chique en strakke kapsels. Op deze foto: Leonie Hanne. Foto Charlotte Mesman

Als het gaat om haartrends dan spelen fashion influencers een belangrijke rol. Caroline Daur en Leonie Hanne, twee it-girls in de mode-industrie, bijvoorbeeld kiezen voor de Fashion Weeks eigenlijk altijd voor onberispelijke kapsels waarbij het haar strak uit het gezicht getrokken is. Deze kapsels, vaak met paardenstaart of knot, zijn in lijn met de haartrends voor de Feesten 2023. Ben jij op zoek naar een kapsel met een chique en verfijnde uitstraling, laat je dan eens inspireren door de strakke haarstijlen van Caroline en Leonie.

Op deze foto: Caro Daur.

Haartrends voor de Feesten 2023: strakke paardenstaarten en knotten

Strakke paardenstaarten en knotten stralen elegantie uit en geven elke outfit een gepolijste touch. De strakke lijnen en het verfijnde karakter van deze kapsels maken ze geschikt voor eigenlijk elke gelegenheid. Of je nu een glam party bijwoont of de feestdagen viert, deze hair looks zullen je ongetwijfeld doen opvallen. Caro Daur en Leone Hanne bewijzen met hun eenvoudige maar gepolijste haarstijlen dat less inderdaad more kan zijn als het gaat om haarstyling.

Op deze foto: Leonie Hanne.

Dit heb je nodig

Om de strakke en chique hair looks, geïnspireerd door Caro Daur en Leone Hanne, te creëren, heb je maar weinig nodig:

1. Een kam met fijne tanden. Met een kam met fijne tanden kun je een nauwkeurige scheiding maken en je haar mooi glad en strak naar achteren brengen.

2. Haargel. Kies voor een gel van hoge kwaliteit met een sterke fixatie maar zonder een plakkerig residu. Zoek naar gels die glans en controle bieden om de gewenste gladheid te bereiken.

3. Een haarelastiekje. Kies een haarelastiek die bij je haarkleur past om je paardenstaart of knot netjes vast te zetten. Juist in dit soort kapsels zijn details ook heel belangrijk.

Zo ga je te werk

Strak gelkapsel zonder scheiding.

Volg deze stappen om de strakke, chique en gladde hair looks van Caroline Daur en Leonie Hanne na te bootsen:

1. Begin met schoon, droog haar. Was en droog je haar voor een optimaal resultaat. Verwijder eventuele klitten door voorzichtig een kam met wijde tanden door je haar te halen.

2. Haargel aanbrengen. Neem een kleine hoeveelheid haargel en verdeel deze gelijkmatig door je haar. Begin bij je haarwortels en verdeel het product van daaruit over je haarlengte. Pas op dat je niet teveel product gebruikt, omdat het hierdoor zwaar kan worden of er vettig uit kan zien.

3. Trek een scherpe scheiding. Gebruik de kam met fijne tanden om een scherpe scheiding in je haar te maken. Of dat een middenscheiding of een zijscheiding is, zal afhangen van jouw persoonlijke smaak en de vorm van jouw gezicht.

4. Strakke paardenstaart. Voor een gladde paardenstaart verzamel je je haar en zet je het vast met een haarelastiek op de gewenste hoogte. Strijk eventuele oneffenheden of losse lokken glad door de kam met fijne tanden. Wikkel eventueel een klein plukje haar rond het elastiek om het te verbergen en zet het vast met een haarspeld.

Strak gelkapsel met hoge knot.

5. Chique knot. Om een chique knot te creëren, verzamel je haar in een lage paardenstaart in de nek. Draai de paardenstaart strak en wikkel hem rond de basis, zodat je een knot krijgt. Zet de knot stevig en netjes vast met haarspelden. De knot moet er, net zoals de rest van je haar, heel gepolijst uitzien. Strijk eventuele losse lokken glad met de kam.

6. Finishing touch. Tot slot breng je een kleine hoeveelheid haargel op je vingertoppen aan en strijk je voorzichtig eventuele losse haartjes glad.

Vuistregel

Een vuistregel is: hoe hoger je paardenstaart of knot, hoe jonger je uitstraling. Anderzijds geldt ook: hoe lager je paardenstaart of knot, hoe chiquer.

Of je nu naar een feestje gaat, Kerstmis viert of het nieuwe jaar inluidt, deze kapsels tillen je look naar een hoger niveau tillen.

