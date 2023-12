De oogmake-up voor de Feesten 2023? Zilver! Foto Charlotte Mesman

Eigenlijk konden we de trend zien aankomen. Ook jij herinnert je vast al die zilverkleurige broeken van afgelopen zomer? Die zilvertrend vinden we ook in de mode collecties voor winter 2023 2024 terug. En zoals altijd, is de vonk overgeslagen naar de make-up. Dé oogmake-up voor de Feesten 2023 is zilver.

Zilverkleurige oogmake-up

Gemakkelijker kan het eigenlijk niet. Met een zilverkleurige oogschaduw creëer je in één oogopslag – om maar even in thema te blijven – een superfeestelijke look volgens de allernieuwste make-uptrends. Je kunt hier voor een klassieke glitteroogmake-up gaan maar kijk ook eens bij de vloeibare producten. Er zitten zilverproducten tussen die je ogen letterlijk doen stralen en fonkelen.

Hoe ga je te werk?

Je kunt een zilverkleurige oogschaduw op de klassieke manier over je hele ooglid aanbrengen en het product naar buiten toe vervagen zodat je een langgerekte vorm krijgt. Om je ogen meer uitdrukking te geven kun je langs je wimpers zwarte eyeliner gebruiken. Wat zwarte mascara en je hebt een oogmake-up om in te stralen.

Zilveren eyeliner onder de ogen. Foto Charlotte Mesman

Maar je kunt er ook creatiever mee aan de slag gaan. Zo kun je zo’n vloeibaar oogproduct (of het nu oogschaduw of eyeliner is) gebruiken om nu eens niet je oogleden op te maken maar om er grafische lijnen mee te trekken. Dat kan een klassieke lijn langs je bovenste wimpers zijn maar het mag bijvoorbeeld ook een zilveren lijn onder je ogen zijn. Lijnen rond je ogen zijn een trend en daar mag je op een originele en unieke manier mee omgaan (zie ook het trendreport van MAC Cosmetics voor zomer 2024).

Het gaat er dus om dat je je fantasie laat gaan. De look die we tijdens de Paris Fashion Week bij Rabanne spotten (zie de foto hierboven), laat bijvoorbeeld zien hoe modern het kan zijn om alleen het bewegende gedeelte van je oogleden zilver te maken en er dan een rozerode mascara bij te halen. Bij Rabanne was overigens alles zilver, ook de kleding, maar dat terzijde.

Zilverkleurige details

In plaats van make-up kun je de Feesten 2023 ook tegemoet gaan met zilverkleurige details in je gezicht. Een voorbeeld daarvan zagen we in de modeshow van Louis Vuitton voor herfst winter 2023 2024. De visagisten hadden daar zilverkleurige vierkantjes onder de ogen van de modellen aangebracht. Dit kun je zelf heel gemakkelijk doen met wimperlijn.

Bekijk de make-up foto’s maar eens en – je kent ons motto inmiddels – laat je inspireren voor jouw eigen Feestlook!

