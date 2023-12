11x Stijltips voor de Feesten 2023. Update je mode look. Photo courtesy of Dior

Het is zover. Feesten, Kerstdiners, Oudejaarsavond, Nieuwjaarsborrels. Tijd om je uit te dossen! Je hebt vast al iets klaar hangen. En anders hebben wij nog wel wat stijltips voor de Feesten 2023 je. Wij pakten de catwalk foto’s erbij en zochten die looks uit waar we iets mee kunnen zonder dat we diep in de buidel hoeven te tasten.

Vrouwelijk versus stoer

11x Stijltips voor de Feesten 2023. Update je mode look. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Deze look spotten we op de catwalk van Alberta Ferretti in Milaan. Dit is wat wij eruit halen:

1. Heb je, misschien van vorige seizoenen, nog een doorzichtig jurkje hangen? Combineer het met stoere accessoires als een leren jas of jack en hoge laarzen.

2. Blote benen is altijd heel fashionable. Misschien durf jij het dit jaar aan in combinatie met hoge laarzen.

3. Less is more is hét motto voor de mode voor winter 2023 2024. Hoe minder sieraden, hoe moderner je look.

Zwart met wit

11x Stijltips voor de Feesten 2023. Update je mode look. Photo courtesy of N21

Deze look komt uit de koker van N21, een Italiaans modehuis, dat zich graag door lingerie laat inspireren.

4. De combinatie zwart-wit is altijd een topper.

5. Crop tops zijn hot! Show die buik! Teveel van het goede? Hang dan een blazer losjes over je schouders.

6. Met een zwarte kokerrok ben je deze feesten up-to-date!

Metallics

11x Stijltips voor de Feesten 2023. Update je mode look. Photo courtesy of Sportmax

Deze look werd geshowd door Sportmax, de jonge lijn van Max Mara.

7. Metallics zijn misschien wel de allergrootste trend voor winter 2023 2024. Je draagt ze te pas en te onpas, ook gewoon overdag als je je boodschappen gaat doen (met een wollen vest erover).

8. Voor een stoere feestlook combineer je een vrouwelijke top met een leren broek en stoere boots. Meer heb je niet nodig!

T-shirt

11x Stijltips voor de Feesten 2023. Update je mode look. Photo courtesy of Dior

Een look van Dior voor herfst winter 2023 2024.

9. Heb je nog een mooi pakje hangen of misschien een gekleed broekpak, combineer het dan met een spannend T-shirt voor een ontdramatiserend en modern effect.

10. Sandaaltjes of pumps met hoge hakken worden supercool als je ze met sokken draagt.

11. Voor een gemakkelijke maar feestelijke hair look breng je al je haar met gel naar achteren. Een zwarte haarband, en voilà… Klaar ben je.

