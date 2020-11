De exotische smaak van kokos. Een zachte bite. Kokosmakronen zijn overheerlijk. Wist jij dat je ze heel gemakkelijk zelf kunt maken en vers uit eigen oven kunt serveren? Je maakt ze in minder dan een half uur. Laat ze wel even drogen voordat je ze serveert. Bij de koffie, de thee, bij de warme chocolademelk of als zoet hapje na een diner.

Als je het helemaal volgens het boekje wil doen, bak je de kokosmakronen op ouwel, maar ook zonder zo’n flinterdun papiertje aan de onderkant zijn ze verrukkelijk.

Ingrediënten

150 gram kokosrasp

120 gram suiker

2 eiwitten

1 zakje vanillesuiker

Bereiding

Doe eiwitten in een vetvrije kom en klop ze met een mixer stijf op.

Doe de suiker, vanillesuiker en kokosrasp erbij en mix de ingrediënten met de mixer op de laagste stand kort door elkaar.

Bedek een bakplaat met bakpapier en maak daarop van de mix met een lepel of een spuitzak bergjes met een diameter van 3 tot 4 centimeter.

Bak de makronen in een voorverwarmde oven op 180 graden Celsius in circa 15 minuten goudbruin.

Controleer de makronen regelmatig. Zodra ze de karakteristieke goudbruine kleur hebben, doe je de oven uit.

Laat de makronen tenminste een half uur aan de lucht drogen. Serveer ze bij thee, koffie of warme chocolademelk.

Je kunt de makronen 8 à 10 dagen bewaren in koektrommel.

TRENDYSTYLE