Dit zijn de gordijntrends voor 2024. Doe wooninspiratie op!

Een make-over, groot of klein, van je huis doet wonderen voor je humeur. Niet alleen je inrichting knapt er zienderogen van op maar ook jijzelf. Soms is het al voldoende om één enkel element in je inrichting te veranderen. Bijvoorbeeld je raamdecoratie. Wist jij dat de keuze daarvan grote invloed heeft op de sfeer van je kamer? Zo geven nieuwe gordijnen je woonomgeving een enorme boost. Doe wooninspiratie op van de nieuwste gordijntrends voor 2024.

De gordijntrends voor 2024

We zeiden het al, de keuze van je gordijnen is bepalend voor de sfeer en stijl van je kamer. Om het nog maar niet te hebben over andere, bijkomende voordelen van gordijnen: ze zijn geluiddempend, creëren een behaaglijk warme sfeer en houden de kou buiten, iets wat in de wintermaanden heel fijn is voor je portemonnee. Dit zijn de gordijntrends voor 2024.

#1 Ecovriendelijke materialen

We zijn allemaal vele malen milieubewuster geworden en dat is in de woontrends maar ook in de gordijntrends te zien. Natuurlijke materialen zoals linnen, hennep of zelfs bamboe zijn populair. Verder komen we ook steeds vaker gordijnen van gerecyclede materialen tegen. Het leuke is dat dit soort materialen vaak in naturel kleuren komen waardoor ze een heel rustige maar vooral natuurlijke uitstraling hebben. Kortom, duurzaam en groen is dé trend.

#2 Lichtdoorlatende gordijnen

Een andere gordijntrend die je misschien al kent maar ook in 2024 populair blijft, is lichtdoorlatende gordijnen. Deze gordijnen gaan inkijk tegen maar laten het buitenlicht binnen waardoor je huis licht en ruim oogt. Dit soort gordijnen hebben een delicate, softe uitstraling en doen het heel goed in de huiskamer, slaap- en kinderkamer.

#3 Minimalistisch

Houd je van een stijlvolle en rustige omgeving, dan is de minimalistische trend vast iets voor jou. Denk hierbij aan effen gordijnen in rustige kleuren en strakke lijnen. Rustige kleuren zijn sowieso een trend. Denk hierbij aan beige en aardetinten, maar ook kalmerende pastels.

#4 Felle tinten

Geen trend zonder een contratrend. Wil je je huiskamer of misschien wel je slaapkamer eens extra boosten, kijk dan eens naar de felle kleuren die we in de gordijntrends voor 2024 tegen komen. Sterke en diepe kleuren als nachtblauw en wijnrood zijn populair en vormen een opvallende en waardevolle toevoeging aan je richting.

#5 Mix-and-match

Een trend die we al een tijdje zien en ook in het nieuwe jaar weer mee doet, is het combineren van gordijnen met jaloezieën of rolgordijnen. Hiermee kun je heel stijlvolle en aparte raamdecoraties creëren die je bovendien meer flexibiliteit geven bij je keuze van lichtinval van buitenaf. Al naar gelang je mood (of het weer!) kun je meer of minder zonlicht binnenlaten.

#6 DIY plafond gordijnrails

Wil je graag iets met raamdecoratie doen maar komt het maar niet van die gordijnen omdat je niet weet waar je moet beginnen, weet dan dat het uitzoeken van gordijnrails en het ophangen ervan helemaal niet moeilijk is. Dit geldt ook als je ramen geen standaardmaten hebben. Tegenwoordig heb je namelijk plafond gordijnrails die je zelf kunt samenstellen in de gewenste afmeting en afwerking. Verder zijn er ook uitschuifbare gordijnrails tot wel 400 centimeter. Ook zijn er complete sets inclusief runners die je naar keuze aan de wand of aan het plafond kunt bevestigen. In verschillende DIY winkels kun je bovendien terecht voor (gratis) persoonlijk raamdecoratie advies. Een ervaren raamdecoratie-adviseur komt dan bij jou thuis om je te adviseren en je ramen te meten. Wat let je nog?