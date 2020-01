Amaretti koekjes met mascarpone en kokos. Net sneeuwballetjes

Deze verrukkelijke en romige amaretti koekjes lijken net sneeuwballetjes. Ze zijn eenvoudig te maken en kunnen niet mislukken. En ze maken het sfeertje. Of het nu regent, de zon schijnt of sneeuwt… met deze schattige kokosballetjes maak je iedereen blij!

Serveer de koekjes met een glas champagne als dessert na een Kerstdiner, of als zoete lekkernij bij de koffie of thee.

Ingrediënten

350 gram amaretti-koekjes

150 ml melk

2 à 3 eetlepels oploskoffie

500 gram mascarpone-kaas

kokosschaafsel

bonbonpapiertjes (klein formaat)

Bereiding

Schenk de melk in een diep bord en voeg de oploskoffie (in poeder) toe. Vermeng de melk met de poeder. Haal nu telkens twee amaretti-koekjes door de melk met koffiepoeder. Schep dan met een theelepel mascarpone op één van de twee koekjes en plak het andere koekje op de mascarpone zodat een rond balletje ontstaat. Haal het balletje (de beide koekjes met mascarpone ertussen) door de kokosschaafsel. Ga zo door tot alle ingredienten op zijn. Laat de schaal met koekjes een paar uur in de ijskast rusten. Serveer ze als dessert of als zoet tussendoortje.