Korte kapsels. Zo’n kort kapsel willen we natuurlijk allemaal!

Tijdens de modeweek in Milaan zagen we heel wat korte dameskapsels voorbijkomen. Korte kapsels zijn weer helemaal terug van weggeweest. De stijlen lopen uiteen van pixie cuts tot bloempotkapsels en alles wat daartussen zit. De mood is over het algemeen vrouwelijk. Het androgyne is er een beetje af. Het zijn stuk voor stuk allemaal snoezige haarcoupes. Maar eentje sprong er met kop en schouders bovenuit…

Het korte kapsel van Japans topmodel Hikari Mori. Oké, de girl heeft een schattig bekkie dus alles zal haar wel goed staan. Maar haar korte kapsel is toch echt wel iets om even bij stil te staan. Je zou er toch zo voor tekenen!

Laten we het even analyseren. Dit korte kapsel is bij voorkeur geschikt voor wat dikker en sluik haar. Het heeft een ronde vorm met lange lagen en een lange pony, en het is van achteren opgeknipt met een zacht gradueel verloop. De pony is in een zijdelingse beweging gestyled en het haar heeft een goede lift op de kruin.

De donkerbruine haarkleur maakt dit kapsel extra cute, en is in lijn met de actuele haarkleurtrends. Warme donkere kleuren zijn dit seizoen de trend! De speldjes voegen een speelse noot toe en zijn ook zeker iets om zelf mee te experimenteren (we zagen deze modeweek heel veel van dit soort eenvoudige speldjes). Maar het is natuurlijk de haarsnit die het ‘m doet.

Wie weet wordt dit jouw nieuwe haarcoupe?

