De pixie cuts voor het komende seizoen zijn pittig en superkort. Photo courtesy of Max Mara FW 2022 2023

Net zoals voor deze zomer zullen ook in de haartrends voor herfst winter 2022 2023 letterlijk alle haarlengtes van de partij zijn. Dat wil zeggen: van XXL lang haar tot ultrakort. En als we ultrakort zeggen, dan bedoelen we dat ook.

Want op de catwalks voor de komende winter zagen we opvallend veel (heel) korte koppies voorbijkomen. Pittige pixie cuts zijn hot.

Deze kapsels zijn korter dan voorheen en in laagjes geknipt. De volumes bovenop het hoofd zijn kleiner en het haar aan de voorkant kun je nauwelijks meer een pony noemen. De meeste pixie cuts voor het nieuwe seizoen laten wat rafelige, superkorte plukjes op het voorhoofd zien.

Omdat deze kapseltjes ultrakort zijn, zit de styling ‘m vooral in die voorste plukjes die dan wel opzij of recht naar voren kunnen worden gedragen. Een andere variant op het thema is de wet look waarbij de voorste plukjes in krullen op het voorhoofd worden gedrapeerd.

Bij deze klassieke pixie cuts die verdacht veel op dat van Mia Farrow in Rosemary’s Baby lijken, is het haar van achteren kort zodat de nek goed te zien, en clean, is. Een paar speelse plukjes bij de oren mogen maar de oren zijn blijven zichtbaar.

Dit zijn kapseltjes die eigenlijk alleen voor echte dare devils zijn weggelegd. Maar als je er niet een bent, kun je dat altijd nog worden. Want, we kunnen het niet genoeg zeggen, het is maar haar en gelukkig groeit het weer aan.