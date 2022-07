Zo ben je zomers chic in broekpak

Waan jezelf in de tropen met een broekpak in naturel kleuren. Het is de ultieme zomerlook. Laat je inspireren door onze streetstyle foto’s.

Streetstyle Pitti Uomo 2022. Broekpakken in naturel kleuren. Foto Charlotte Mesman

De Pitti Uomo modebeurs is een wereld apart: het wemelt er van de dandy’s. Van die heren met sigaren en retro pakken, bretels, wandelstokken, hoeden en pochets. Maar ook de dames doen een duit in het zakje. Hun outfits mogen dan wel niet uitgesproken retro zijn, chic en stijlvol zijn ze wel.

Zo zagen we tijdens de Pitti Uomo modebeurs van juni 2022 meerdere broekpakken in naturel kleuren en natuurlijke stofjes voorbijkomen. Dit soort broekpakken zijn ultiem zomers, casual maar tegelijkertijd ook überchic.

Je kunt voor een kant-en-klaar broekpak kiezen maar je kunt ook zelf een naturel kleurige broek met een naturel kleurig jasje combineren. Voor een stoere look ga je voor oversized volumes, voor een vrouwelijke look kies je een scherpere snit.

Verder hoeft er niet veel denkwerk meer verricht te worden. Draag er een wit T-shirt of een witte tanktop onder en je outfit is al compleet. Wil je het geheel iets gekleder maken, dan is een frisse blauw-met-witte streepblouse ook altijd een topper.

Om de look zo naturel mogelijk te houden (zoiets van Europeanen in de tropen die zich ondanks de ondraaglijke hitte mooi aankleden en onderwijl op de veranda thee nippen), ga je voor naturel kleurige modeaccessoires: een naturel leren tas, een naturel leren riem, een pet in grof katoen of linnen.

Aan je voeten steek je een paar simpele sandaaltjes of suède mocassins. De enige concessie in kleur is je nagellak. Zo kan het heel zomers staan als bij zo’n überchique outfit in gedekte kleuren voor een neon oranje teennagellak gaat.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.