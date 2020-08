Cantaloupemeloen met fruitvulling

Het is verbazingwekkend hoe snel en gemakkelijk je soms iets heel kunstigs en vrolijks op tafel kunt zetten. Zoals dit fruitdessert van meloen, geserveerd ìn een meloen.

Ingrediënten

Cantaloupemeloen

Fruit (bramen, bessen, druiven zonder velletjes – alles wat je zelf lekker vindt)

Bereiding

Snijd de meloen net even boven de helft in. Om je niet te vergissen kun je het beste eerst even een tekening met een scherp mesje op de schil maken.

Snijd de meloen dan uit door het mesje er recht in te steken. Verwijder de meloenzaden en hol de meloen van binnen voorzichtig uit.

Wil je het helemaal mooi doen, gebruik dan een speciaal meloenbolletjeslepeltje. Vul de meloen met de meloenbolletjes en met ander fruit van het seizoen.