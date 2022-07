4x Casual modelooks voor zomer 2022 (plus 10 modetrends)

Streetstyle mode zomer 2022. Casual look. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Men’s Fashion Week van juni 2022 in Milaan spotten we onder het modevolk verschillende (jonge)dames met coole casual-chique streetstyle looks. Het zijn hippe, draagbare looks waar iedereen wat mee kan. Bekijk onze foto’s maar eens.

In de streetstyle looks zagen we deze modetrends voor zomer 2022 terugkomen:

De comeback van hoge hakken . Sneakers zijn uit, hoge hakken zijn in. Think hooggehakte sandaaltjes, maar ook platformsandalen.

. Sneakers zijn uit, hoge hakken zijn in. Think hooggehakte sandaaltjes, maar ook platformsandalen. Gilets zijn cool. Van spijkergilets tot klassieke donkerblauwe gilets. Je draagt ze over van alles en nog wat. Ook als je denkt dat het niet kan.

zijn cool. Van spijkergilets tot klassieke donkerblauwe gilets. Je draagt ze over van alles en nog wat. Ook als je denkt dat het niet kan. De mini-dress is terug. Kleiner dan ooit.

is terug. Kleiner dan ooit. Zilverkleurige mode accessoires zijn cool. Van tassen tot schoenen.

Cowboy boots onder mini-rokken (en shorts) zijn nog steeds een trend (jippie!).

onder mini-rokken (en shorts) zijn nog steeds een trend (jippie!). Hip: het korset , ook in denim.

, ook in denim. Lange, puntige nagels zijn cool (maar eerlijk gezegd vinden wij ze niet mooi).

zijn cool (maar eerlijk gezegd vinden wij ze niet mooi). Altijd goed: zwart met wit (n.b. zwart komt terug, let op onze woorden).

Denim tuinbroeken dragen we bij tropische temperaturen met een bandeautop en blote buik. In Milaan zien we in deze dagen ook veel meisje met (houd je vast!) losgeknoopte jeans en kleine topjes of zelfs beha’s voorbijkomen.

De doorknoopjurk wordt deze zomer (ook) kort en ‘cargo’ met grote zakken gedragen. Soms zelfs is dit jurkje ook mouwloos.

Zit er iets voor jou bij?