De haute couture modeshow van Valentino voor herfst winter 2022 2023 was een spektakel. Niet alleen de creaties maar ook de hair looks zijn interessant.

3x Korte kapsels op de catwalk van Valentino. Photo courtesy of Valentino

Zo extravagant en exuberant – om er maar eens een paar dure woorden tegenaan te gooien – zijn de haute couture creaties van Valentino, zo eenvoudig en stijlvol zijn de hair looks. En juist die combinatie doet het ‘m.

Alle aandacht gaat naar de kleurrijke, luxueuze en volumineuze jurken terwijl de kapsels van de mannequins de look op een elegante en verzorgde manier ondersteunen.

Vooral de korte kapsels trokken onze aandacht. Die geven ons alvast een idee van de haartrends voor herfst winter 2022 2023. Je zou de korte kapsels bij Valentino kunnen onderverdelen in drie typen.

1. Het korte rechte bobkapsel met middenscheiding

3x Korte kapsels op de catwalk van Valentino. Photo courtesy of Valentino

Het is een klassieker en we zien dit kapsel al sinds een paar seizoenen: een kort op één lengte geknipt kapsel dat je bij voorkeur met een middenscheiding draagt. Zo’n bob is superstylish. Iedereen kan dit kapsel hebben maar stem de lengte wel op je gezicht af. Is je kaaklijn bijvoorbeeld niet meer zo strak, ga dan voor een wat langere bob.

2. De pixie cut

3x Korte kapsels op de catwalk van Valentino. Photo courtesy of Valentino

Een andere klassieker is de pixie cut en ook die gaan we volgens de haartrends voor winter 2022 2023 weer volop zien. En wel in zijn meest originele en klassieke uitvoering, namelijk zoals die van Mia Farrow in Rosemary’s baby. De korte lokken aan de voorkant kun je als een soort korte pony dragen maar je kunt ze ook opzij stylen.

3. Het korte kapsel met lange achterkant

3x Korte kapsels op de catwalk van Valentino. Photo courtesy of Valentino

Houd je wel van een hippe look dan kun je voor een kort kapsel gaan dat in je nek flink wat langer is. Qua idee zit je hier een beetje tegen een haarmatje aan. Juist die toefjes haar die onder je oren vandaan springen, maken dit korte kapsel modern.

Bekijk de kapsels maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe hair look.