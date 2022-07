Dit is de reden waarom jij niet afvalt

Lukt het jou niet om af te vallen en begrijp je niet waarom de naald van de weegschaal niet wil zakken? Wij denken het antwoord te weten. Het zou wel eens allemaal de schuld van (teveel) stress (en een verkeerde reactie daarop) kunnen zijn.

We baseren dit antwoord op een onderzoek dat in Engeland is uitgevoerd en waaraan 2500 personen van 54 tot 87 jaar hebben deelgenomen. Sindsdien hebben de wetenschappers om de twee jaar de hoeveelheid cortisol in het haar van de deelnemers gemeten. Het stresshormoon cortisol laat zijn sporen achter in ons haar en is daardoor een goede graadmeter voor de mate van stress. Opvallend genoeg wees het onderzoek uit dat de hoeveelheid cortisol in het haar van deelnemers met overgewicht aanmerkelijk hoger was dan van de deelnemers met een gewicht binnen de norm.

Natuurlijk kunnen deze bevindingen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Zo zou je eruit kunnen afleiden dat cortisol op zich een oorzaak voor overgewicht is, maar dat is niet bewezen. Het zou ook kunnen zijn dat stress ons ertoe brengt om meer en minder gezond te eten. Eigenlijk is dit allemaal niets nieuws, maar het kan wel nuttig zijn om er weer eens even bij stil te staan.

Als we te maken krijgen met stress is het zaak om geen troost in overvloedige maaltijden en vette snacks te zoeken. Veel beter is het om je sportschoenen aan te trekken en even lekker te gaan sporten. Lichaamsbeweging zorgt voor afleiding, verdrijft nare gedachten, geeft verlichting aan een gespannen lijf en is gewoon goed voor je lichaam. Ons advies is dus… om in geval van stress even lekker te gaan zweten in de sportschool en vooral niet die koelkast in te duiken!