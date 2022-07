Zomerdiner op z’n Italiaans. Aperitief, pasta, zomersalades en een heerlijke fruitsalade

Warme avonden, een zachte schemering, een prachtige sterrenhemel… Dek de tafel op het terras of balkon en nodig je intiemste vrienden uit voor een Italiaans dineetje. Verwen ze met: knapperige brood met lauwwarme auberginepuree of met gerookte zalm en gekruide boter, met een lauwe rijstschotel of een mediterrane pasta, met een frisse salade en met als dessert een vrolijk gekleurde ‘macedonia’ van vers zomerfruit. Om de dorst te lessen, serveer je grote karaffen niet-gesuikerde vruchtensap, koele witte wijn en een zoete champagne voor bij het dessert.

P.S. Geen nood als je terras of balkon te klein is voor een tafel met stoelen. Voor geen van de gerechten heb je een mes nodig. Alles kan staande van het bordje gegeten worden. Heb je geen terras, balkon of tuin zet dan de ramen wijd open zodat de zachte avondlucht kan binnenstromen en versier je huis met bloemen, planten, kaarsen en schalen vol geurig zomerfruit.

Aperitief

Optie 1: crostini met aubergine-aardappelpuree

Ingrediënten (4 personen)

1 stokbrood

1 kleine aubergine

Knoflook

Citroen

Extravergine olijfolie

Aardappels

Paprikapoeder

Zout

Was de aubergine, verwijder het steeltje, schil de aubergine, bak de plakken in olijfolie gaar en pureer ze met een vork. Kook de aardappels, schil ze en pureer ze. Vermeng de auberginepuree met de aardappelpuree, voeg olie, knoflook, citroensap, paprikapoeder en zout toe. Snijd het stokbrood en rooster de sneetjes in de oven goudbruin. Serveer met de aubergine-aardappelpuree.

Optie 2: crostini met gerookte zalm

Ingrediënten

1 stokbrood

Gerookte zalm

Boter

Fijngehakte bieslook

Zeer dun gesneden parmezaanse kaas

Doe de boter (op kamertemperatuur) in een mortier (vijzel) en prak de fijngehakte bieslook erdoor. Snijd het stokbrood, rooster de sneetjes en besmeer ze met de boter. Leg er dan een half plakje gerookte zalm op en garneer met een zeer dun gesneden plakje parmezaanse kaas.

Lauwe rijst- of pastaschotel

Optie 1: Italiaanse rijstsalade

Ingrediënten

Rijst (50 gram per persoon)

Asperges (60 gram per persoon)

Rode en gele paprika (1/2 paprika per persoon)

Fijne doperwtjes (1 handje per persoon)

Citroensap

Vegetarische bouillon (1/6 l per persoon)

Extravergine olijfolie

Zout en peper

Breng de bouillon aan de kook en voeg de stukjes (goed gewassen) paprika toe. Verwijder de paprika na 2 à 3 minuten en kook nu in dezelfde bouillon de rijst. Maak de asperges schoon, kook ze in ruim water met zout, giet ze af en snijd ze in stukjes. Giet de rijst af en laat deze afkoelen. Doe nu alle ingrediënten in een grote kom en maak de rijstsalade aan met olijfolie, zout en peper. Serveer koud.

Optie 2: mediterrane pastasalade

Ingrediënten

Pasta (bijvoorbeeld penne of fusili, 60 gram per persoon)

Cherrytomaatjes (50 gram per persoon)

Mozzarella (50 gram per persoon)

Basilicum

Zwarte olijven

Extravergine olijfolie

Zout en peper

Kook de pasta in ruim water met zout. Was en snijd de tomaatjes. Snijd de mozzarellakaas in stukjes. Versnipper de basilicumblaadjes. Doe de tomaatjes, de kaas en de basilicumblaadjes in een grote kom en voeg olijfolie, zout en peper toe. Giet de pasta af en houd ze ongeveer 1 minuut onder stromend koud water. Voeg de pasta toe aan de andere ingrediënten, meng alles goed door elkaar en garneer met zwarte olijven.

Salades

Optie 1: bitterfrisse zomersalade

Ingrediënten

1 krop krulsla

1 bosje rucolasla

300 gram gekookte garnalen

Extravergine olijfolie

Balsamiekazijn

Zout en peper

Was en droog de krulsla en de rucola. Breek de bladeren met je handen in kleine stukken en doe ze in een slakom. Voeg de garnalen toe. Meng in een kommetje de olijf, azijn, zout en peper en maak de salade hiermee 10 minuten voor het serveren aan.

Optie 2: zoete zomersalade

Ingrediënten

2 Sinaasappels

2 Kiwi

1 Krop sla

4 Tomaten

1 Selderijstengel

Koksroom

Citroen

Zout

Tabasco

Pers de citroen uit en zeef het sap. Schil het fruit. Snijd de kiwi in plakjes en halveer de partjes van de sinaasappels. Doe alles in een slakom en giet een deel van het citroensap erover. Was en droog de groenten. Snijd de tomaten en selderijstengel in stukjes en scheur de slabladeren met je handen. Voeg deze ingrediënten aan het fruit toe. Meng in een kommetje het andere deel van het citroensap, room, zout en 3 druppels tabasco. Maak de salade 10 minuten alvorens deze te serveren met de helft van de saus aan. Serveer de andere helft voor de liefhebbers apart.

Het dessert: fruitsalade

Fruitsalade ‘macedonia’

Ingrediënten

3 bananen

2 appels

2 eetlepels bosvruchten

1 peer

Aardbeien

10 tot 15 druiven

Het sap van 1 citroen

Rietsuiker

Maak het fruit schoon, snijd het in kleine stukjes, doe het in een grote kom en voeg het citroensap en de rietsuiker toe. Meng alles goed door elkaar en laat de fruitsalade tenminste een half uur in de ijskast afkoelen. Vergeet de zoete champagne of spumanti niet!