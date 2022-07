Hebben: mode accessoires met franjes of veertjes. Foto Charlotte Mesman

In de streetstyle mode komen we deze zomer onverwachte details tegen. Zo zagen we tijdens de Pitti Uomo modebeurs in Florence opvallend genoeg best veel tassen en andere accessoires met franjes dragen.

Dat was voor ons een verrassing want de jaren ’70 trends die we deze zomer in de mode zien, zijn vooral die trends die we ook in de jaren ’90 in het modebeeld terugzien. Franjes vielen daar volgens ons (voor zover we kunnen herinneren) niet echt onder.

Maar toch zagen we onder het modepubliek behoorlijk wat tassen en zelfs schoenen met franjes voorbijkomen. Iets wat wij toejuichen. Want dansende franjes, of ze nu aan je tas of aan je broekspijpen hangen, voegen een vrolijke noot aan je look toe.

Grappig zijn ook de (gekleurde) veren die we als versiering van blouses, blazers of broeken tegenkwamen. Deze vondst komt uit de koker van Gucci. Voor zomer 2022 was Alessandro Michele bepaald niet karig met veerachtige afwerkingen, en dan nog het liefst in het groen.

Dus heb je zin om iets grappigs, maar ook cools aan je look toe te voegen, dan zijn franjes of veren misschien jouw ding. Draag ze vooral wanneer jij wilt, dus (ook) buiten de context van een jaren ’70 look. Creëer verrassende effecten en contrasten. Verras jezelf en de mensen om je heen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en doe inspiratie op.