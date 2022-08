Deze krullenbollen kapsels bij Miu Miu zijn superschattig

Heb jij krullen, laat je dan eens inspireren door de hair looks die we op de catwalk van Miu Miu voor najaar en winter 2022 2023 voorbij zagen komen.

Kapseltrends herfst winter 2022 2023. Korte krullen kapsels bij Miu Miu. Photo courtesy of Miu Miu

Met de nieuwe modecollecties voor najaar en winter 2022 2023 komen ook nieuwe haartrends. Als we dachten dat we alles al gezien hadden, dan hebben we het mis. De korte kapsels met krullen op de catwalk van Miu Miu zijn… vernieuwend. En superschattig.

Kapseltrends herfst winter 2022 2023. Korte krullen kapsels bij Miu Miu. Photo courtesy of Miu Miu

Het merendeel van de modellen op de catwalk van Miu Miu, de jonge lijn van Prada, draagt het lange haar steil en met een zijscheiding maar tussen deze klassieke hair looks door showen een aantal opvallende krullenbollenkapsels.

Kapseltrends herfst winter 2022 2023. Korte krullen kapsels bij Miu Miu. Photo courtesy of Miu Miu

Het woord krullenbol is hier meer dan op z’n plaats. Het geeft precies aan hoe de kapsel eruit zien. De korte kapsels zijn volumineus, vaak rond of topzwaar, en de krulletjes zijn klein en stijf. Maar dat betekent nog niet dat de kapsels zelf stijf zijn.

De krulletjes vallen zoals ze vallen en de middenscheiding die in sommige kapseltjes te zien is, is niet strak en recht maar onregelmatig.

Kapseltrends herfst winter 2022 2023. Korte krullen kapsels bij Miu Miu. Photo courtesy of Miu Miu

Sommige krullenkapsels zijn zo volumineus dat ze letterlijk een bol vormen, andere kapseltjes zijn bovenop het hoofd wat gladder en waaieren naar de zijkanten uit.

Het is een hele nieuwe manier van stylen die je op je eigen korte of halflange kapsel kunt loslaten. Heb je van jezelf krullen, versterk ze dan. Heb je geen krullen, ga dan aan de slag met een krultang met een kleine diameter. Maak héél veel krulletjes en open die dan niet maar fixeer ze met haarlak. Superleuk!

Kapseltrends herfst winter 2022 2023. Korte krullen kapsels bij Miu Miu. Photo courtesy of Miu Miu

Heb je lang steil haar, dan is zo’n krullenbol voor jou niet weggelegd maar kun je altijd nog experimenteren met een lage zijscheiding met gel à la Miu Miu. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

