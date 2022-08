Dit moet er in je antiverouderingscrème zitten. Foto Charlotte Mesman. Backstage bij Maryling

Als we het over antiveroudering hebben, dan is er één product dat voorop moet staan: een antizonnebrandcrème. Het klinkt afgezaagd, is het ook, maar een adequate bescherming tegen de zon is nog altijd het allerbeste om voortijdige huidveroudering in de vorm van rimpels, ouderdomsvlekken en huidverslapping te voorkomen.

Vanzelfsprekend komt van uitstel geen afstel. En de zon is natuurlijk niet de enige boosdoener. Zelfs al zou je ooit in de zon komen, op den duur krijgen we allemaal met huidveroudering te maken. Het is een natuurlijk proces.

Toch valt er wel iets tegen rimpeltjes en het verlies van elasticiteit te doen. Lijntjes in je huid kun je, als je met de juiste antiverouderingsproducten smeert en dat regelmatig doet, echt verzachten.

Om rimpels tegen te gaan, moet je eigenlijk op meerdere vlakken werken. Exfoliëren en hydrateren zijn daarbij heel belangrijk. De antiaging producten die je gebruikt moeten dus werkzame stoffen bevatten deze processen bevorderen:

AHA’s

Voor het exfoliëren moet je denken aan werkzame stoffen als alfahydroxyzuren (AHA’s), bijvoorbeeld glycolzuur. AHA’s verwijderen de dode huidcellen waardoor nieuwe huidcellen gemakkelijker kunnen worden aangemaakt. Bovendien worden fijne lijntjes minder goed zichtbaar.

Hyaluronzuur

Voor het hydrateren raden de experts aan om uit te kijken naar antiverouderingscrèmes met hyaluronzuur, een lichaamseigen stof die zorgt voor hydratatie en volume, dingen waar het je huid in de loop van de tijd aan komt te ontbreken. Hyaluronzuur houdt het vocht in je huid vast én vult fijne lijntjes op.

Retinol

Steringrediënt in de strijd tegen huidveroudering is vitamine A, of bepaalde derivaten daarvan. De bekendste (die zonder recept verkrijgbaar is), is retinol. Dit stofje doet werkelijk van alles voor je huid: het normaliseert de celfunctie, verzacht rimpels, repareert zonschade, is een antioxidant, normaliseert de talgproductie, stimuleert de aanmaak van collageen, hydrateert, vervaagt pigmentvlekken en doet je huid stralen. Wat wil je nog meer? Er valt nog wel voor meer over retinol (percentages, houdbaarheid en dergelijke) te zeggen. Wij houden het hier even kort, maar het kan nuttig zijn om je in dit onderwerp te verdiepen voordat je tot aankoop overgaat.

Vitamine C en E

Vitamine C is belangrijk voor de aanmaak van collageen in je huid. Het is een antioxidant en het gaat zonschade tegen. Vitamine C en E, een andere weldoener voor je huid, gaan heel goed samen.

Peptides en groeifactoren

Verder noemen de experts ook wel peptides (ook wel ‘kleine eiwitten’ genoemd) en groeifactoren. Deze ingrediënten zouden je huideigen stamcellen beschermen of misschien zelfs stimuleren, maar er bestaat ook wel veel scepsis over die stamcelstimulerende eigenschappen. Toch zouden bijvoorbeeld peptides wel veel voor je huid kunnen doen, zoals rimpels verminderen, de huid verstevigen, gladder en elastischer maken.

Op welke leeftijd moet je beginnen?

Eigenlijk is het nooit te vroeg om met antiverouderingsproducten te beginnen. De vraag is eerder hoe je begint. Ingrediënten als retinol en AHA’s kunnen de huid irriteren. Daarom kun je beter met één ingrediënt beginnen en kijken hoe je huid erop reageert. Vooral ook de combinatie van retinol en AHA’s kan reacties teweegbrengen. Gebruik ze in dat geval gescheiden, bijvoorbeeld gebruik even je crème met retinol niet op de avond dat je je AHA serum gebruikt.

Antizonnebrandcrème

Maar wat je ook doet, gebruik altijd een antizonnebrandcrème want anders zijn je inspanningen voor niets.

Regelmatig smeren

Verder is geduld ook hier een schone zaak. Het duurt even – weken zoniet maanden – voordat je resultaten ziet. Maar vind je routine, smeer trouw en je huid zal er baat bij hebben.

Klik hier voor beauty tips voor heren