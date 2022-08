In de make-up trends voor herfst 2022 komt de matte huid terug

In de make-up trends voor herfst 2022 komen we de matte huid weer tegen. En dat effect verkrijgen we niet alleen met poeder.

Matte huid voor herfst 2022. Photo courtesy of Max Mara

De afgelopen seizoenen stonden de make-up trends in het teken van glanzende en glossy huidjes. Shiny skin is nog steeds enorm trending op TikTok. Je hebt vast wel eens gehoord van glazed donut skin. En toch, volgens de make-up trends voor herfst 2022 komt de matte huid terug.

Matte huid voor herfst 2022. Photo courtesy of Dior

Eigenlijk was alles de afgelopen seizoenen glossy en shiny. Dankzij de comeback van de jaren ’90 gingen we weer lip gloss gebruiken. Ook zijn wet looks met een glossy finish voor je haar weer in de mode. En dan heb je nog die hoogglans huidjes waar top influencers zoals Hailey Bieber mee weglopen.

Matte huid voor herfst 2022. Photo courtesy of Valentino

Het nadeel van die hoogglans huidjes – glazed donut skin, dolphin skin, dewy skin, glass skin, steamy skin, noem het zoals je wilt – is dat de scheidslijn tussen glans en glim vaak heel subtiel is. Vooral als je nog wel eens last hebt pukkeltjes of andere oneffenheden kan dit een probleem zijn, want zo’n glansje weerspiegelt het licht en accentueert pukkeltje en alles wat in reliëf is.

Gelukkig gaat daar het komende seizoen verandering in komen. We zeiden het al: volgens de make-up trends voor herfst 2022 komen natuurlijk matte huidjes terug in beeld. Dat is op zich geen verrassing want op een trend volgt altijd een tegentrend.

Matte huid voor herfst 2022. Photo courtesy of Max Mara

Wel is het zo dat geen trend ooit helemaal gelijk is aan eentje uit het verleden. Dat geldt ook voor de matte-huidjes-trend voor herfst 2022. Het is geen kwestie van dekkende foundation met daarover een poedertje. Alleen al om het feit dat de trends een matte finish dicteren waardoorheen de huidstructuur nog steeds te zien is.

De matte huid voor herfst 2022 vergt dus iets meer aandacht dan je gewend bent. Ten eerste gebruik je een light weight foundation zodat je niet alle textuur uit je gezicht wegpoetst. Heb je pukkeltjes of oneffenheden stip die dan met een kwastje en een minimale hoeveelheid camouflageproduct aan. Nu mag hierover heen een heel verfijnd poedertje dat net zoals je foundation light weight is. Huidporiën en sproetjes moeten zichtbaar blijven.

Maar voor het echte natuurlijk matte en professionele resultaat werk je met primers. Breng onder je foundation een matterende primer aan en ga er dan overheen met een minimale hoeveelheid licht dekkende foundation. Een andere mogelijkheid is ook dat je primer en foundation met elkaar vermengt. Het gaat is om heel geraffineerde licht gematteerde huidjes.

Om die huid zo mooi mogelijk te laten uitkomen, houd je de rest van je make-up heel natuurlijk. Maak je wenkbrauwen niet te zwaar op, gebruik mascara maar leg het er niet te dik bovenop. Geef je ogen uitdrukking met een natuurlijke oogschaduw met een subtiele glans, gebruik lipconditioner en op zo’n hoogst een natuurlijk gekleurd lippotlood voor je lippen. Houd alles zacht en superchic. Net zoals we dat bij Max Mara, Dior en Valentino zagen. En dat zijn bepaald geen kleintjes.

Bekijk de backstagefoto’s van de modeshows voor herfst winter 2022 2023 maar eens en laat je inspireren.

