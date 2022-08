Je bent afgevallen, hebt gesport en gezond gegeten, maar in het vet op je dijen en billen is geen beweging te krijgen. Je hebt te maken met koppig vet.

Dit is waarom koppig vet op dijen en billen blijft zitten waar het zit

Je bent afgevallen, maar in het vet op je dijen en billen is geen beweging te krijgen. Je hebt te maken met koppig vet. We hebben slecht nieuws en goed nieuws voor je. Het slechte nieuws is dat er tegen koppig vet nagenoeg niet te vechten valt. Dit vet heeft je lichaam nu eenmaal nodig. Het goede nieuws is dat dit voor IEDERE vrouw geldt.

Laten eerst even dieper ingaan op het slechte nieuws. Het vet op je dijbenen, billen en heupen is een hormonenkwestie. Het heeft alles te maken met vruchtbaarheid en kinderen op de wereld zetten. Kortom, het is inherent aan vrouwzijn.

Overigens hebben ook mannen ‘koppig vet’. Bij hen zit het meestal in de buik, maar de heren hebben hier een streepje voor want hun koppige vet is net wat minder koppig dan dat voor ons :-) Bovendien hebben zij minder ‘essentieel vet’ (vet dat je lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren) dan vrouwen.

Overigens wil dit alles niet zeggen dat je benen niet slanker worden als je aan je lijn werkt en aan sport doet. Als je afvalt, verbrand je ook daar vet – zeker als je overgewicht hebt – maar op een gegeven moment zul je op dat koppige vet stuiten. Er zit niet anders op dan dat te accepteren.

Wat kan je wél tegen koppig vet op dijen en heupen doen?

Maar je kunt je benen wel aanzien verbeteren:

1. Eet voldoende eiwitten

Heb je overgewicht of een paar kilo’s teveel dan kun je door te lijnen en te sporten je benen tot op een zeker niveau shapen (totdat je op dat koppige vet stuit). Lijnen betekent minder calorieën tot je nemen dan je verbrandt. Doe dit door gezond en evenwichtig te eten. Vermijd suikerhoudende voedingsmiddelen maar let op: zorg ervoor dat je voldoende eiwitten (vlees, vis, eieren, kaas) binnenkrijgt.

Eiwitten zijn de bouwstenen voor je spieren. Als je onvoldoende eiwitten tot je neemt, kun je spiermassa verliezen. Maar hoe meer spier je hebt, hoe beter je stofwisseling werkt! Wees dus zuinig op je spieren en schrap eiwitten niet uit je dieet (al associeer je sommige eiwithoudende voedingsmiddelen misschien met vet of dikmakers).

2. Krachttrainen

Kortom, spiermassa bevordert de vetverbranding. Daarom is het belangrijk om je spieren goed te voeden maar ook te trainen. Door je spieren te trainen, ontwikkel je je spieren en verbrand je vet. Bovendien krijgt je lichaam er een strakker aanzien en mooiere vorm van.

Ga nu niet keihard alleen maar je benen trainen (dat koppige vet krijg je er toch niet af!) maar train je lichaam in zijn geheel voor een harmonieuze vorm en balans. Het helpt het om je bovenlichaam dat meestal meer afvalt dan benen en billen te ontwikkelen en om je benen – al was het maar om de verhoudingen – slanker te laten lijken. Bovendien wordt je lichaam er strakker van.

Dus eet gezond en niet teveel en haal je gewichtjes maar weer tevoorschijn!