Experimenteer met deze mode looks voor herfst 2022. Wie weet lukt het je deze looks samen te stellen met dingen die je al hebt.

Met deze mode looks voor herfst 2022 is het scoren. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Eén van de meest inspirerende modecollecties tijdens de Milan Fashion Week voor herfst winter 2022 2023 is die van Ermanno Scervino. De outfits die dit Italiaanse modehuis de catwalk opstuurde, maken hebberig. Met zulke mode looks voor herfst 2022 kun je alleen maar scoren!

Het sterke punt van Ermanno Scervino is dat de outfits op zich eigenlijk heel eenvoudig zijn. Maar de materialen zijn ongelooflijk mooi, de details geraffineerd, de proporties perfect. Bepaald geen alledaagse kost, maar toch kun je van de collecties van Scervino heel wat opsteken. We nemen drie supercoole mode looks voor herfst 2022 van dit maison onder de loep.

De rok met trui

Midi-rok met trui. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Hoe eenvoudig het ook klinkt: de rok met trui is terug. En wel in deze proporties: midi-rok met ietwat langere trui. We zagen deze combinatie ook bij Max Mara (al was de rok daar langer) en vooral ook bij Prada.

De nieuwigheid is dat de rokken, ook voor overdag, heel feestelijk mogen zijn. Doorzichtig, met pailletten of met borduursels. Helemaal uit de context, in ieder geval.

Een modetrend voor herfst winter 2022 2023 om in de gaten te houden: ton-sur-ton.

De vestjurk

Vestjurk met laarzen in dezelfde kleur. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Heb je ergens nog een groot vest hangen? Draag het als jurk. Een paar boots eronder en je hebt een supercoole nazomer mode look!

Opmerkelijk: knitwear jurken zijn ook deze winter, net zoals vorig jaar, in de mode.

Ook goed om te weten: groen is een top modekleur voor herfst winter 2022 2023.

Winterwit voor het najaar

Monochrome gebroken witte najaarslook. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Een klassieke gebroken witte broek, misschien in wol, met mooie gebroken witte trui, een witte tas en een paar sandaaltjes en je hebt een najaarslook waarmee je overal met opgeheven hoofd kan binnenstappen. Ook dit is een look die je vast gemakkelijk zelf kunt samenstellen met dingen die je nog in de kast hebt.

Idee: versier een trui met een goed model eens met pailletten. Creëer je eigen unieke look.

N.B. Net zoals feestelijke rokken dragen we ook feestelijke truien off-duty. Voor overdag geldt wel: beperk je altijd tot één feestelijk item en houd de rest eenvoudig.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

Benieuwd naar de modetrends voor de heren voor herfst winter 2022 2023, klik hier.