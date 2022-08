Zo ontzettend creatief zijn de haarkleurtrends voor winter 2022

Haarkleurtrends winter 2022. Fellowship PROJECT: Colour in association with L’Oreal Professionnel. Team Leader: Paul Denison. Make-up: Lucy Flowers. Ph.: Richard Miles. Art director: Fellowship President Robert Eaton

Pastels, skunk hair, platinablond, chocoladebruin, regenbooghaar, grijs geverfd haar. Als het op haarkleuren aankomt, kijken we eigenlijk nergens maar van op. Maar de haarkleurtrends voor winter 2022 slaan werkelijk alles.

Elke keer weer zetten we een stap verder. In trends en modes is alles altijd in beweging. Het is een continu proces waarin we voortborduren op eerdere en bestaande trends. The Fellowship for British Hairdressing heeft met het Project Colour, onder leiding van Paul Dennison, de haarkleurtrends naar een ultiem niveau getild.

Dennison zegt over de allernieuwste collectie die Kaleidoscope heet:

‘We leven in een wereld waarin kleur je humeur, je perceptie en je visie kan veranderen. Het kan diepte en dimensie toevoegen of licht en schoonheid. Combineer dit met een creatieve haarsnit, zachte textuur of een mooie vorm en je hebt een schitterende collectie met draagbare stijlen.’ Paul Dennison, Project: Colour Leader.

In deze haarkleurcollectie zien we uitzonderlijke combinaties en worden trends die we al kenden verder uitgebouwd. Zo zien we ongewone combinaties van warme en koude kleuren, maar ook voorbeelden van spannende voorbeelden van face framing zoals in het lange rode haar. Of ook hoe je met een enkel kleuraccent in de pony een strak kapsel een extra dimensie kunt meegeven. Maar ook schitterend geel haar met allerlei nuances en bleekroze highlights.

Overigens zijn niet alleen de kleuren in deze collectie schitterend, ook de haarsnitten zijn een spektakel. Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Het is puur genieten en misschien doe je er nog ideeën van op voor je eigen haarstijl en haarkleur voor winter 2022.

