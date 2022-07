Geef je korte kapsel extra schwung met een kappersrode haarkleur

Backstage bij de modeshows in Milaan spotten we dit korte pittige kapsel met statement haarkleur. Wordt dit jouw nieuwe hair look voor zomer 2022?

Tijdens de Fashion Weeks gaan wij als doorgewinterde trend watchers natuurlijk (ook) op zoek naar de allernieuwste kapseltrends. Backstage bij de modeshow van Maryling voor zomer 2022 in Milaan fotografeerden we dit pittige korte kapseltje. Om zo’n kort koppie kun je gewoon niet heen!

Korte kapsels 2022. Kort pittig kapsel met trendy haarkleur. Backstage bij Maryling. Foto: Charlotte Mesman

Kort pittig kapsel

Het kapsel op onze foto’s is een vrij klassieke maar o zo pittige pixie cut met korte laagjes, wat langere bakkenbaarden, een heel cleane neklijn en een korte onregelmatige pony aan de voorkant. Tot zover niets bijzonders.

De kracht en het eigentijdse karakter van dit korte kapsel zit ‘m natuurlijk – dat had je zelf ook al gezien – in de statement haarkleur. Dames, écht kappersrood haar is terug in de mode (met dank aan Gigi Hadid die overigens alweer is overgestapt naar statement blond)! Je mag zien dat je je haar geverfd hebt. En hoe!

Natuurlijke haarkleuren versus extreme haarkleurtrends

Eigenlijk zie je in de haarkleurtrends voor zomer 2022 een heel sterke tweedeling, twee extremen. Aan de ene kant hebben we de natuurlijke haarkleuren met balayage-technieken en babylights, aan de andere kant zien we extreme haarkleurtrends.

Dat kunnen heel felle, compacte (lees: effen) haarkleuren zijn zoals het titiaanrood van het model op onze backstagefoto’s maar het kunnen ook zachte pastels zijn. Of meerdere kleuren naast elkaar zoals de ene helft van je haar groen en de andere helft grijs of blond. Een andere extreme haarkleurtrend is heel sterke fame framing, bijvoorbeeld heel wit haar rond je gezicht en de rest van je haar in een andere kleur.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je gedachten erover gaan. Dit korte kapsel met extreem rode haarkleur is een maar een voorbeeld, iets om je door te laten inspireren, maar waar je zelf invulling aan geeft.