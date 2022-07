Deze hair looks voor 2022 komen uit het hippe Engeland

Voor avant-gardistische hair looks moeten we in Engeland zijn. Daar komen hipste kapsels en haartrends vandaan.

Hair by F.A.M.E. Team 2022. Mentors: HOOKER & YOUNG. Art Director: Suzie McGill. Make-up: MV Brown. Styling: Detroit Law. Ph. Michael Young

De kapsels en hair looks die we op de internationale catwalks en tijdens de Fashion Weeks in modesteden als Milaan en Parijs voorbij zien komen, zijn stijlvol maar blinken vaak uit door eenvoud. Milaan is in de regel uitgesproken sober; Parijs is een beetje meer glamour. Maar uiteindelijk zijn de hair looks simpel en draagbaar.

In de modestad Londen is het een ander verhaal. Daar komen we vaker extravagante, gewaagde en hippe kapsels tegen. De Britse invloeden in de kapseltrends – denk aan invloeden als mod, punk, rock – zijn legendarisch.

Daarom kijken wij ook graag naar wat er in Engeland gebeurt. Niet altijd zijn het hair looks om in z’n geheel over te nemen, maar je kunt er altijd wel ideeën van opsteken.

Bekijk de nieuwe haarproject ‘Hair’ van het Britse F.A.M.E. Team voor 2022 maar eens. Het team bestaat uit de hair stylisten Alex Cook, Darrel Starkey, Jessica Hau, Lydia Wolfe. Het project is een initatief van The Fellowship for British Hairdressing en is bedoeld om de vaardigheden van aankomende talenten te ontwikkelen.

In het project komen we alle haarlengtes tegen: van kort tot lang. Een steeds terugkerend detail, voor elke haarlengtes, is: kleine stevige krulletjes. De korte kapsels kenmerken zich door een beweeglijke voorkant.

Pony’s zijn ook goed vertegenwoordigd, maar dan wel met een moderne touch: òf superkrullend of rafelig.

Sommige kapsels zijn op één lengte geknipt, in andere zijn er duidelijke lengteverschillen.

Uit de blonde haarkleuren mag je afleiden dat hoogblond – zowel in koude als warme nuances – een trend zijn maar houd wel in gedachten dat voor dit soort projecten vaak voor hoogblond wordt gekozen omdat de haarsnit dan beter uitkomt. Al deze blondkleuren willen dus niet zeggen dat andere, donkerdere haarkleuren géén trend zijn, integendeel.