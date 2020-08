Vier misverstanden onder de zon. Maak deze fouten niet! Tips over het zonnen en de crèmes die je gebruikt.

Er bestaan heel wat misverstanden over zonnen en de bescherming tegen de schadelijke invloeden van de zon. We ruimen er een paar uit de weg.

DOSSIER ZON & ZEE: VIER MISVERSTANDEN ONDER DE ZON

Misverstand 1: als je een anti-zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor gebruikt, word je niet of nauwelijks bruin.

Fout. Ook met een hoge factor word je bruin. Het duurt alleen wat langer. Plus: met een hoge factor riskeer je minder dat je verbrandt. Alle reden dus om een hogere factor te gebruiken. Overigens hoef je niet per se voor SPF 50 te gaan. Met een factor van 30 ben je namelijk ook al voor 97% beschermd. De meerwaarde van een factor 50 is dus maar klein.

Misverstand 2: als je een zelfbruinende crème gebruikt, ben je beschermd tegen de schadelijke invloeden van de zon.

Fout. Niets is minder waar. Een zelfbruinende crème baseert zich niet op de aanmaak van melanine (die de huid tegen de zon beschermt) maar op een chemische reactie met de huid. Een bruin kleurtje dankzij een zelfbruinende crème beschermt dus niet tegen de zon.

Misverstand 3: als je een waterproof anti-zonnebrandcrème gebruikt, hoef je de crème na het zwemmen niet opnieuw aan te brengen.

Ook dit is niet waar. De anti-zonnebrandcrème mag dan wel waterproof zijn, maar als je je huid afdroogt met een handdoek zal deze een flinke dosis van de crème absorberen. Bovendien is er geen crème die echt helemaal ‘waterproof’ is en onaangetast blijft zitten. Breng de crème dus na het zwemmen (en afdrogen) opnieuw aan.

Misverstand 4: kleding beschermt tegen de schadelijke invloeden van de zon. In het algemeen kun je ervan uitgaan dat zomerkleding een zonnefilter van 4 spf tot 8 spf heeft.

Alleen dikke materialen zoals spijker, een dikke handdoek of een badstoffen badjas beschermen de huid volledig tegen de zon. Een vuistregel is: laat je kleding licht door als je de kledingstukken tegen de zon houdt, dan beschermt de kleding je huid niet optimaal (let op: dit geldt natuurlijk ook voor de parasol waar je onder zit!).

