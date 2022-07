Mode must-have zomer 2022: het spijkergiletje. Streetstyle mode bij Pitti Uomo in Florence

Cut-dress? Bloemenbroek met tanktop? Total white look? Wat je ook draagt, het valt altijd met een spijkergilet te combineren. Dat is handig als je outfit net een beetje te bloot is, of gewoon puur voor de verfraaiing van je look.

Wat ons eigenlijk nog het meest van het spijkergilet voor zomer 2022 verbaast, is dat het klein is. Kort en klein. Een crop versie, zou je kunnen zeggen. Daarmee ligt dit kledingstuk meer in de lijn van de crop tops dan van de vele oversized blouses en andere ‘overkleding’.

Ook wijkt het af van bijvoorbeeld de spijkergilets die we bij Dsquared2 zagen en die we ook voor de komende seizoenen zullen gaan zien. De gilets van het Italiaanse modehuis, dat bekend staat om zijn denim, zijn namelijk groot, met jaren ’80 volumes.

Maar zo’n klein giletje is – dat laat de streetstyle op de Pitti Uomo modevakbeurs in Florence zien – supercool en hip.

Je kunt het letterlijk overal over dragen, zelfs over je bikini of onder een blazer. Het is klein hebbedingetje dat je look net iets meer meegeeft. Proberen.

Een leuke variant op het kleine spijkergilet is het kleine spijkerjack, ook in crop versie, dat in het streetstyle mode eveneens heel populair is.

N.B. Je kunt zelf gemakkelijk een klein spijkergilet maken van een (niet al te groot) oud spijkerjack. Knip de mouwen en de onderkant ervan, en klaar ben je.