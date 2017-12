Kapsel trends 2018. Marriët Gakes over de allernieuwste haartrends. De bob blijft cool!

Trendystyle interviewde Marriët Gakes, een grootheid in Nederland op het gebied van haarkleuren en knippen. Marriët update ons al over de allernieuwste haarkleur trends voor 2018. In dit interview vertelt ze ons meer over de knip- en kapsel trends.

‘Haarkleur trends en ook kapsel trends ontwikkelen zich niet zo snel. Er zitten in korte tijd geen grote bewegingen in. Het gaat meer om nuance verschillen. Zo zie je dat we langzaam maar zeker naar wat zachtere haar coupes en meer texturen toegaan‘, begint Marriët Gakes.

Bob kapsels zijn hot

‘Op dit moment zien we nog steeds veel bob kapsels, in alle vormen en maten. Bella Hadid en Selena Gomez zijn daar goede voorbeelden van. De bobs van nu hoeven niet per se grafisch of strak te zijn. Een bob kapsel is gewoon hot, in welke vorm dan ook. Hoe je ‘m laat knippen, hangt af van wat het beste bij jou past.‘

De pixie cut wordt zachter

‘Dat geldt ook voor de pixie cut‘, vervolgt Marriët Gakes. ‘Die is ook weer terug. Kijk naar Katy Perry of Cara Delevingne. Die hebben het pixie kapsel echt omarmd. Ik vind de pixie heel sexy, zeker als’ie goed kort is, maar je moet ‘m echt met lef dragen, je moet het durven. Ik heb zelf dat lef niet, maar ik vind ‘m wel echt ‘wow’! Echt waar, ook kort haar kan sexy zijn. De tondeuse kopjes van vorig jaar zijn wel een beetje over. Die zijn uitgegroeid tot onze nieuwe pixies. Het wordt allemaal wat zachter.‘

Veel texturen, ook voor langer haar

‘Dat alles zachter wordt, zie je ook in de texturen, ook voor langer haar. Ik merk bovendien echt dat de Nederlandse vrouw tegenwoordig veel meer hair wise is. Ze is zich er steeds meer van bewust dat, als je een bepaalde look hebt of een bepaald kledingstuk draagt, je je dat met een goed kapsel nog veel meer kunt toe-eigenen. Haar wordt steeds meer als een accessoire, een verlengstuk van jezelf gezien. Waar voorheen de Nederlandse vrouw met een knot of een staart rondliep, merk ik toch echt wel dat we een effort zien om het haar mooi te dragen. Niet alleen in coupe en kleur maar ook in de styling. Vrouwen nemen tegenwoordig steeds meer de moeite om hun haar te stylen voordat ze de deur uitgaan naar hun werk. Dat juich ik toe. Het mag allemaal wel wat extra’s, wat meer hebben.‘

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global Master Color Innovation bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).

