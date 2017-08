Haartrends en kapsels herfst winter 2017 2018. Zo gaan we ons haar doen

De haartrends en kapsels voor herfst en winter 2017 2018 borduren voort op de trends die we de afgelopen seizoenen hebben gezien. Denk aan buzz cuts, bob kapsels, bloempot kapels en lang natuurlijk haar. Laten we de haartrends en kapsels die we tijdens de Fashion Weeks hebben gespot eens onder de loep nemen. Hoe laten we ons haar dit seizoen knippen? En hoe gaan we het stylen?

Haartrends en kapsels herfst winter 2017 2018. Zo laten we ons haar KNIPPEN

Natuurlijk lang haar en shag kapsels

Lang haar op één lengte is het summum van vrouwelijkheid en zal daarom altijd wel een haartrend blijven. Dit seizoen dragen we het op een heel natuurlijke manier. Houd je van wat movement dan kun je een shag kapsel laten knippen. De laagjes geven je haar volume en beweging. Het shag kapsel is nog steeds in de mode maar is volgens ons wel iets op z’n retour.

Boblengtes

Een andere haartrend is het bob kapsel. Deze is tegenwoordig vrij recht en – je raadt het al – natuurlijk. Je kunt ‘m steil dragen of met een zachte krul. Je kunt ‘m combineren met een pony. En eigenlijk mag dit kapsel er best wel een beetje ‘uitgegroeid’ uitzien, als of je eigenlijk naar de kapper zou moeten maar toch ook weer net niet :-)

Bloempotkapsels

Voor de durfals is er het bloemkapsel. Deze haartrend werd ons de eerste showdag van de Fashion Week al duidelijk toen topmodellen als Irina Kravchenko en Taja Feistner zich met korte vers geknipte hoofden presenteerden. Ook het korte kapsel van model Stefanie Medeiros is een goed voorbeeld van deze haartrend. Dit seizoen zijn de bloempotkapsels nog botter dan voorheen. Simpel en boyish. Wie durft?

De buzz cut (het rattenkopje)

En wie weet is je volgende stap dan de buzz cut, ofwel: het rattenkopje. Want ook deze haartrend die begin 2016 al het licht zag, blijven we zien. Model Kris Gottschalk zweert dit superkorte kapsel (het gaf haar modellencarrière een enorme boost). Ook Ruth Bell heeft haar succes als model aan een stout rattenkopje te danken. Zij heeft de bovenlengte inmiddels iets langer laten groeien en er een oranje (!) spoeling doorgegaan. Dit om je een idee te geven hoe een superkort kapsel als een rattenkopje het begin kan zijn van een ware kapsel-evolutie. Je haar is een voortdurend proces en daarom is het juist zo leuk!

Haartrends en kapsels herfst winter 2017 2018. Zo gaan we ons haar STYLEN

Op de catwalks voor herfst en winter 2017 2018 zagen we een veelvoud aan haarstijlen, maar zoals altijd waren er wel weer een aantal haartrends in te ontdekken.

Natuurlijke haarstijlen

Een zachte, natuurlijke wave voor lang en halflang haar is nog steeds in de mode. Het haar moet er heel soft uitzien en je moet er eigenlijk zo moet je vingers doorheen kunnen glijden. Verder komt wet look haar weer terug, ook voor lange lokken. Haarproducten mogen weer gezien worden!

Tip: Voor een up-to-date wet look kapsel (los haar) breng je het haarproduct vooral boven op je hoofd en aan de zijkanten aan. Haal je vingers door je haar om er movement in te brengen en volume te creëren. Het haar moet er natuurlijk uitzien.

Lage paardenstaarten

Een andere haartrend die we op meerdere catwalks tegenkwamen, is de paardenstaart. Deze mag licht krullend zijn of juist heel glad (misschien wel in combinatie met veel gel voor het haar rond het hoofd). Opvallend was dat alle staarten allemaal laag waren, dus echt in de nek.

Vlechten

Verder blijven we vlechten! De vlechten mogen strak zijn maar ook heel los zoals de vlechten die we bij Alberta Ferretti zagen. Voor zo’n losse dikke vlecht achter op je rug kun je extensions gebruiken. Maak een vlecht en trek het haar uit elkaar. Het mag er best een beetje rommelig uitzien.

Zijscheiding

Een andere haartrend is de zijscheiding (op zich niets nieuws) zowel voor los haar als voor bijeengebonden haar. De zijscheiding is eigenlijk een heel fijn iets omdat deze haarstijl je direct een stylish voorkomen geeft. Je kunt verder heel veel met de lange zijkant doen. Die kan over je voorhoofd lopen, je kunt het haar achter je oor dragen, of misschien wel je oor door je haar laten heenpiepen.

Ongewone (soms felle) haarkleuren

Steeds vaker spelen de hairstylisten backstage ook met (ongewone) haarkleuren. Zo zagen we voor herfst winter 2017 2018 bij Versace lange haar dat was opgeleukt met strengen fel gekleurd haar (blauw, geel, rood). Meerdere modellen hebben op dit moment bovendien acid haarkleuren (felroze, felblauw). Een heel mooi kleureffect zagen we verder bij Issey Miyake waar hair stylist James Pecis het voorste deel van het haar had gekleurd en het als een haarband om het hoofd gelegd. Overigens is er op dit moment heel veel om haarkleuren te doen. We verwachten voor herfst winter 2017 2018 uiterst geraffineerde trends zoals we die voorheen nooit voor mogelijk hadden gehouden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de koele beige en bruintinten die een hype aan het worden zijn.

Haartrends en kapsels herfst winter 2017 2018. Individualiteit

Tot slot nog iets over de allernieuwste obsessie: individualiteit. Dat woord ga je ons de komende tijd nog veel horen roepen. Het komt steeds weer terug: in de mode, in de make-up en ook voor wat betreft haartrends en kapsels. Zo zien we steeds meer dat de modellen in één bepaalde fashion show niet meer allemaal dezelfde haarstijl hebben. Het komt voor dat je op dezelfde catwalk zowel modellen met los haar als modellen met bijeengebonden kapsels ziet. Een categorie apart zijn de modellen met krullend haar. Vroeger werd die natuurlijke neiging backstage vaak weggeföhnd maar nu doen de hair stylisten er alles aan om natuurlijke krullen juist zo goed mogelijk tot z’n recht te laten komen met vaak ook zeer grote volumes.

Wat betekent dit allemaal? Heel eenvoudig: dat je niet (nooit!) blindelings de haartrends of hipste kapsels van het moment moet volgen. Doe liever wat je zelf mooi vindt, wat voor jou goed voelt of wat bij je past. Heb je krullen? Laat ze groeien en wapperen! Heb je zin in een buzz cut, doe het dan niet omdat het de trend is maar omdat jij het mooi vindt. Trends dienen als inspiratie, om ideeën op te doen, maar werk ze op je eigen persoonlijke manier uit.

