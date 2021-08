Dit zijn de nieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022. Alle trends van A tot Z. Ken jij ze al?

Dit zijn de nieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022. Van links naar rechts: Ermanno Scervino, Max Mara, Celine, Etro, Chloe

Heb jij je al verdiept in de nieuwe modetrends voor herfst winter 2021 2022? Check je kennis met ons ABC van de mode. Het laat zich lezen als een modegids voor jouw aankopen voor het nieuwe seizoen. Wij hebben er al zin in. Jullie?

Voordat we van start gaan met ons ABC van de mode, even iets over de modetrends voor herfst winter 2021 2022 in het algemeen en de mood voor het komende seizoen.

Dit zijn de nieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Thom Browne. Een mix van skiwear en haute couture

De modetrends zijn opvallend inspirerend en soms zelfs innoverend (iets wat in de mode lang niet altijd het geval is). Het lijkt wel of de modeontwerpers na de pantoffelwinter van vorig jaar zichzelf van hun beste kant hebben willen laten zien, en volop aan het experimenteren zijn geslagen met snitten, vormen en combinaties.

Dit zijn de nieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Valentino

Vooral de schoenen-, laarzen- en tassentrends laten bijzondere ontwerpen zien. Maar ook in de modecollecties komen we spannende creaties tegen die – ook héél belangrijk – vaak ook goed draagbaar zijn. Daar zorgen elementen als de oversize volumes en de skiwear invloeden wel voor.

Dit zijn de nieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Max Mara

Daarnaast mogen we een flink aantal klassiekers (in een nieuw jasje) weer begroeten. Het zijn evergreens die we altijd wel zullen blijven dragen en die daarom de moeite van het investeren waard zijn. Maar genoeg gezegd. Hier is ons ABC van de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022.

A van Afzaklaarzen

De laarzentrends voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Acne Studios

Verslingerd aan soklaarzen? Blijf ze vooral dragen, maar weet wel dat de modeontwerpers het roer hebben omgegooid. Voor herfst winter 2021 2022 kozen ze voor AFZAKLAARZEN. De nieuwigheid? Ze reiken tot aan je lies. Klik hier voor meer laarzentrends.

B van Beha’s

Modetrends herfst winter 2021 2022. Het ABC van de mode. Photo: courtesy of Ermanno Scervino

Hoe de modehuizen dit in de winterse praktijk zien, is de vraag maar feit is dat we op verschillende catwalks broekpakken en setjes zagen die met enkel een BEHA (plus blote buik) werden geshowd. Enige redding brengen de broeken met (zeer) hoge taille waaronder een groot deel van je tummy schuilgaat.

C van Capes

Modetrends herfst winter 2021 2022. Poncho’s en capes. Photo left: courtesy of Ermanno Scervino; photo right: Etro

De modeontwerpers blijven proberen om ons aan de CAPES en poncho’s te krijgen. Elke winter sturen ze deze items de catwalk weer op maar in het straatbeeld zien we weinig of niets van terug. Wie weet of het er deze winter van gaat komen?

D van Doorgestikt of Dierenprints?

Voor de letter D kozen we dezelfde woorden als vorig jaar winter – DOORGESTIKT en DIERENPRINTS – omdat we deze modetrends ook voor herfst winter 2021 2022 blijven zien. Doorgestikt zijn de gewatteerde jassen maar ook de skibroeken en ski-jacks met urban touch (zie de letter S). Qua DIERENPRINTS gaan we het komende seizoen vooral superchique panterprints dragen.

E van Effen en Ecovriendelijk

Wat dierenprints, hier en daar een bloemenpatroon, opvallend véél ruiten, maar het zijn vooral de EFFEN tinten die het modebeeld van herfst winter 2021 2022 domineren. Een ander sleutelwoord dat we steeds vaker in de mode tegenkomen, is ECOVRIENDELIJK. Er is steeds meer aandacht voor het milieu maar ook voor het welzijn van de dieren.

F van Faux (Fake) Fur

De letter F sluit aan bij de vorige letter (E van Ecovriendelijk). FAUX (FAKE) FUR is een huge trend en daar zijn wij ontzettend blij om!

G van Groen, Glitter en Goud

Modetrends herfst winter 2021 2022. Top 10 modekleuren voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Salvatore Ferragamo

GROEN is de kleur van de hoop en dat is wellicht één van de redenen waarom we deze modekleur het komende seizoen veel gaan zien. Maar de G is ook van GLITTER en GOUD. Het wordt een stralend en fonkelend modeseizoen!

H van (Hoge) Hakken

De laarzentrends voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Sportmax

HOGE HAKKEN zijn terug. Het wordt weer wiebelen, dames, want we hebben het hier niet over blokhakken maar over naaldhakken. Trek de stoute schoenen maar aan! Klik hier voor meer schoenentrends voor het nieuwe seizoen.

I van Ieniemienie-rokjes

Modetrends herfst winter 2021 2022. Zilver(glitter). Photo: courtesy of Valentino

I en IenieMI(e)NI-ROKJES! Korte rokjes en mini-jurkjes zijn terug in beeld. Hoe was de regel ook al weer: hoe korter de rokken, hoe beter de economie? Laten we het hopen!

J van Jeans

7x Mode must-haves voor winter 2021 2022. Photo: courtesy of Celine

J van JEANS, of course. Maar hoe zien de spijkerbroeken voor herfst winter 2021 2022 eruit? We kunnen er kort over zijn: wijd, oversize, kuitlang, met hoge taille, alles behalve skinny. Klik hier voor meer jeanstrends voor herfst winter 2021 2022.

K van Knitwear

Vorig jaar was het de grote knitwear-winter. Van letterlijk elk item waren er toen wel knitwear-varianten te vinden, tot tassen en pantoffels toe. Het was dan ook een met-Netflix-op-de-bank-knuffel-me-winter bij uitstek. De komende winter blijven we KNITWEAR zien, maar alles is net weer iets geraffineerder (zo gaat dat altijd als je op een modetrend blijft voortborduren).

L van Leer

Ook LEER is een trend die we van de afgelopen seizoenen meenemen. Deze trend is tot nu toe – door de omstandigheden die iedereen kent – niet goed uit de verf gekomen. Wie weet of het er het komende seizoen van gaat komen. Overigens valt onder leer ook ecoleer (of vegan leather, zoals dat tegenwoordig wel heet).

M van Mouwloze jassen

Gilets, mouwloze blazers maar vooral ook mouwloze jassen gaan een supertrend worden. MOUWLOZE jassen laten zich minder moeilijk combineren dan je zou denken. Ze doen het fantastisch met hoodies en grote truien. Klik hier voor 15x Jassentrends voor herfst winter 2021 2022.

N van Neutrals

De Top 10 modekleuren voor herfst winter 2021 2022 mag dan uitgesproken en vaak zelfs felle kleuren bevatten, dat wil niet zeggen dat we afscheid gaan nemen van de NEUTRALS, natuurlijke tinten waarmee je altijd op safe gaat.

O van Oversize

Al sinds jaar en dag zijn de volumes in de mode OVERSIZE en voorlopig zien we nog geen terugkeer naar strakkere silhouetten.

P van Pailletten en Plooirokken

Modetrends herfst winter 2021 2022. Zilver(glitter). Photo: courtesy of Elisabetta Franchi

PAILLETTEN of PLOOIROKKEN? Of allebei? Kies jij maar tussen deze modetrends. We gaan ze beide zien en dragen. Een stijltip: draag pailletten overdag; heel vernieuwend is de combinatie pailletten/sportieve items met skiwear-invloeden (zie de S).

R van Ruiten

RUITEN zijn het komende seizoen een absolute hit. Van groot tot klein, gekleurd, zwart-wit, Schots, Wiebertjes, pied-de-poule.

S van Skiwear, Slipdresses en Sjaaltjes

Modetrends herfst winter 2021 2022. Het ABC van de mode. Photo: courtesy of Miu Miu

De allernieuwste inspiratiebron van de modeontwerpers (MiuMiu aan kop) is de skipiste. SKIWEAR is de nieuwe urbanwear. Hoe je je dat moet voorstellen? Zoiets als: in je skipak door de stad, mooie tas erbij, klaar ben je. Verder is de S ook van SLIPDRESSES (lingeriejurken) en SJAALTJES, twee trends die we al kennen en waar we nog even mee doorgaan.

T van Trenchcoat

De T is van TRENCHCOAT, een klassieker waar we nooit genoeg van krijgen, maar die er altijd weer een beetje anders (moderner) uitziet.

U van Uniek

Wat de allernieuwste modetrends ook dicteren, creëer je eigen UNIEKE looks. Volg de mode niet, maar interpreteer de trends op jouw eigen, unieke manier.

V van Vintage

Het verleden blijft inspireren. De mode blijft spelen met VINTAGE looks. De komende winter gaan we onder meer invloeden uit de jaren ’50 en ’60 terugzien.

W van Wollen jurken en Winterwit

Dol op lange, gebreide jurken? Super want WOLLEN JURKEN zijn een heerlijke trend voor herfst winter 2021 2022. De W is ook van WINTERWIT. Deze kleur draag je het komende seizoen van top tot teen.

X van XXXL tassen

9x Tassentrends voor herfst winter 2021 2022. Photo: courtesy of Sunnei

Van mini-bag tot XXXL tassen. Zulke grote tassen hebben wij nog nooit gezien!

Y van Yeti

Modetrends herfst winter 2021 2022. Het ABC van de mode. Photo: courtesy of Prada

Ja, je leest het goed. De Y van Yeti, de Verschrikkelijke Sneeuwman. De modeontwerpers hebben klaarblijkelijk genoeg van al die teddyjassen van de afgelopen jaren en presenteerden voor herfst winter 2021 2022 wel heel opmerkelijke langharige jassen met – je raadt het al – yeti looks.

Z van Zilver

Gewoonlijk associëren de modeontwerpers de zomer met zilver (koel) en de winter met goud (warm, feesten) maar de modetrends voor herfst winter 2021 2022 laten opvallend veel zilver zien: zilveren schoenen, zilveren laarzen, zilveren broeken en zilveren jassen. Zilver is hot.

Meer lezen over de modetrends voor herfst winter 2021 2022, check ons trend report.

