Modetrends herfst winter 2021 2022. Jouw trend report voor het nieuwe seizoen

Modetrends herfst winter 2021 2022. Foto’s van links naar rechts: Miu Miu, Fendi, Salvatore Ferragamo, Max Mara, Valentino

De modetrends voor herfst winter 2021 2022 laten een optimistisch beeld zien. Loungewear en sportswear invloeden staan op een laag pitje. De mode voor het nieuwe seizoen staat in het teken van ‘dressing-up’, uitgaan en leven in de buitenlucht. De mood is een intrigerende mix van retro en futuristisch. Verleden en toekomst ontmoeten elkaar. Dit resulteert in geruststellende evergreens, felle kleuren met als koploper groen (de kleur van de hoop), neutrals voor de nodige rust, zilver, goud en metallics voor een glam feeling en innoverende, opbollende vormen. Een warme, cozy touch komt van de skiwear: de trend van giga-puffercoats en -jacks zet door. Maar laten we er even doorheen gaan. Dit zijn de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022.

#1 Felle kleuren

Groen, rood, helblauw, fuchsia. Al deze kleuren gaan we in het kleurenpalet voor herfst winter 2021 2022 zien. We dragen deze modekleuren van top tot teen, combineren ze met neutrals of typische winterkleuren (bruintinten, donkerblauw) maar we gaan ze ook met elkaar combineren. Een kleurcombinatie als groen met rood (iets wat wij gewoonlijk als te kerstboomachtig afdoen, komt in zwang. We zagen dit duo zelfs in het kleurenpalet voor herfst winter 2022 2023 (!) opduiken. De allernieuwste modekleuren schetsen al met al een optimistisch beeld maar ook naar geborgenheid en verlangens naar de (feest)dagen van weleer.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Top 10 modekleuren voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Salvatore Ferragamo

#2 Skiwear

Sportswear invloeden als joggingbroeken, hoodies en sneakers zullen altijd in de (straat)mode blijven maar maakten voor herfst winter 2021 2022 minder deel uit van de modecollecties die wij op de (vaak digitale) catwalks voorbij zagen komen. In plaats daarvan stortten de modeontwerpers zich op de skiwear, met als koploper Miu Miu.

De catwalk van Miu Miu was een skipiste en daarmee was eigenlijk al alles gezegd. Op de catwalk (pardon, skipiste) werden skipakken, gewatteerde en doorgestikte skibroeken, giga wintersportjacks, harige moonboots en harige tassen geshowd. Het leuke ervan was dat al deze wintersportitems heel ongewoon waren gecombineerd met (gewatteerde en doorgestikte!) beha’s en glitterjurkjes. Het was een mix van sportief en glam!

Maar zelfs bij Chanel (!) zagen we doorgestikte skipakken – eentje in het zwart en eentje in het wit (hoe kan het ook anders) met het Chanel logo -. Hiermee is het officieel: het skipak is verheven tot één van de hotste urban wear trends voor winter 2021 2022.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Top 10 modekleuren voor het nieuwe seizoen. Photo: courtesy of Miu Miu

#3 Ruiten

Bloemenprints zijn op hun retour, maar daarvoor krijgen we ruiten terug. Ruiten spelen een belangrijke rol in de wintermode 2021 2022. Denk hierbij aan klassieke Schotse ruiten (Agnes B) maar ook kleine Engelse ruitjes (Max Mara), houthakkersruiten (Dsquared2) en grote ruiten in wit met zwart (Valentino). We dragen ze klassiek, als tailleur of plooirok, maar ook als minirok (waar je dan weer een broek onder mag dragen).

Modetrends herfst winter 2021 2022. Ruiten. Photo: courtesy of Agnes B

# 4 Knitwear

Herinner je je de huge knitwear trend van vorig jaar winter? De modeontwerpers doen er voor winter 2021 2022 nog een schepje bovenop. Truien zijn cool en je draagt ze altijd en overal, in elke combinatie, dus net zo goed met een plooirok als met een spijkerbroek. Knitwear jurken zijn ook weer van de partij. Lange, slank afkledende wollen jurken bijvoorbeeld gaan we weer volop zien. Verder zijn er ook de neutrals die zich ontzettend gemakkelijk laten dragen en combineren. De nieuwigheid zit ‘m in de truien met fantasierijke en kleurrijke patronen. De truien zijn aanmerkelijk meer uitgesproken dan vorig jaar winter!

Modetrends herfst winter 2021 2022. Knitwear. Photo left: courtesy of Ermanno Scervino; photo right: courtesy of Anteprima

# 5 Dierenprints

Dierenprints blijven ons achtervolgen. Ook voor herfst winter 2021 2022 is deze trend weer groot. De meest geliefde fantasie is nog altijd de luipaardprint. Zo zagen wij bij het Italiaanse modehuis Etro een beeldige lange jas in een klassieke luipaardfantasie langskomen. De jas werd geshowd met een bruine ribfluwelen broek in seventies stijl. Dior presenteerde voor herfst winter 2021 2022 behalve de klassieke luipaardprint met goudbruine achtergrond ook luipaardfantasieën tegen een grijze background die dan met zwart werden gecombineerd. De mood ging hier verder terug in de tijd (denk aan de fifties).

Modetrends herfst winter 2021 2022. Dierenprints. Photo: courtesy of Etro

#6 Faux fur

Steeds meer modehuizen stappen over op faux fur, nepbont, en dat is alleen maar toe te juichen. Het Italiaanse modehuis Prada onderstreepte dit concept met een entourage voor de (digitale) modeshow voor herfst winter 2021 2022 van abstracte, geometrische ruimtes in nepbont, ontworpen door Rem Koolhaas.

Nepbont is ontzettend in opmars en het is, zelfs door de kenners, nauwelijks nog van echt te onderscheiden. Deze trend zet door en was ook op de textielbeurs Milano Unica voor herfst winter 2022 2023 nadrukkelijk aanwezig.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Faux fur. Photo: courtesy of Prada

#7 (Eco)leer

Vorig jaar winter zagen we al veel leer (en ecoleer!) in het modebeeld verschijnen maar deze modetrend viel enigszins in het water door de uitbraak van het Covid-virus. Voor herfst winter 2021 2022 proberen de modeontwerpers het opnieuw. Leren jurken, leren jassen, leren broeken en leren minirokjes paradeerden over de (digitale) catwalks, in alle mogelijke kleuren en uitvoeringen.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Leer. Photo: courtesy of Sportmax

#8 Winterwit

Al sinds jaren is het modetaboe dat je ’s winters geen wit mag dragen, doorbroken. Winterwit is en blijft een hit, en hoe! We gaan van top tot teen in het wit, inclusief de schoenen. Je mag zelfs een wit jurkje in een typisch ‘zomers’ stofje als kant dragen. Wel even combineren met een stoere (witte) wintermantel en een paar stoere (witte) winterlaarzen. Winterwit kwamen we onder meer bij Fendi en Salvatore Ferragamo tegen. Nieuw voor dit seizoen is de combinatie van (witte) broeken met doorgestikte (witte) beha’s!

Modetrends herfst winter 2021 2022. Winterwit. Photo left: courtesy of Fendi.; photo right: courtesy of Salvatore Ferragamo

#9 Superwijde spijkerbroeken

Het is officieel: strakke spijkerbroeken zijn (voor nu alsnog) definitief uit de mode. De trend is: the bigger, the better. Het zal er overigens aan het komen met al die oversize broeken (jassen en blazers) van de afgelopen seizoenen. Toonaangevende modehuizen als Celine en Dsquared2 presenteerden superwijde jeans voor winter 2021 2022. Bij Celine kwamen ze halverwege de kuit en werden ze met stoere boots geshowd. Ook bij Dsquared2 reikten ze tot boven de enkel, en waren ze versierd met patchwork in seventies stijl.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Wijde spijkerbroeken. Photos: courtesy of Celine

#10 Slip dresses

Fan van de slip dress of lingerie als outerwear? Ook in winter 2021 2022 kun je je hart aan deze modetrend weer ophalen. En natuurlijk is alles nèt nog even mooier dan de vorige seizoenen. Bij Fendi bijvoorbeeld zagen we een beeldige slip dress in een superchique leverkleur met opstiksels. De jurk werd geshowd met stoere boots en accessoires als dubbele kettingen en lange oorbellen.

De slip dress is perfect voor feestelijke gelegenheid (hopelijk gaan we er véél van krijgen) maar is ook een geweldige basis voor een alledaagse modelook (think lange, dikke vesten enzovoorts).

Modetrends herfst winter 2021 2022. Slip dress. Photo: courtesy of Fendi

#11 Plooirokken

Denk je net dat je ervan afbent, duikt-ie weer in het modebeeld op: de plooirok. Dit is zo’n evergreen die we altijd en eeuwig zullen blijven zien. De moderniteit zit ‘m natuurlijk weer in de details zoals het model en ook de materialen. Bij Dior zagen we in ragfijne stofjes en verschillende lengtes, van kuitlang tot zelfs mini. Het mini-plooirokje is zeer zeker een (top)trendje voor winter 2021 2022. Op meerdere andere catwalks zagen we deze micro-variant voorbijkomen. Denk hierbij aan de geplooide schoolrokjes van weleer.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Plooirokken. Photos: courtesy of Dior

#12 Zilver(glitter)

Bereid je maar voor: winter 2021 2022 (maar ook de daaropvolgende seizoenen) wordt een groot glitterfeest met zilverpailletten aan kop. Elisabetta Franchi stuurde een lange avondjurk in zilverpailletten de catwalk op. Maar we gaan zilverglitter ook overdag dragen. Dsquared2 koos voor een zilverkleurige mini-jurkje dat afgezet was met geel kant en werd gedragen met stoer bloemenjack. Bij Celine was een jurk gecombineerd met een zachtgrijs vest met zilverkleurige lurexdraden. Kortom, zilver is everywhere!

Modetrends herfst winter 2021 2022. Zilver(glitter). Photo: courtesy of Elisabetta Franchi

#13 Jaren ’60 invloeden

De sixties blijven de modeontwerpers inspireren. Voor zomer 2021 koos Saint Laurent voor de altijd nog ultramoderne jaren ’60 stijl. Voor winter 2021 2022 liet vooral Versace zich door dat tijdperk van weleer inspireren. Dat resulteerde in geografische lijnen en snoepjes van mini-jurkjes die met sixties sjaaltjes werden geshowd. Eyeliner in kleur erbij en je bent weer helemaal up-to-date.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Jaren ’60 invloeden. Photo: courtesy of Versace FW 2021 2022

#14 Goud en metallics

Zilver maar ook goud domineert de modetrends voor herfst winter 2021 2022. Zo zagen we bij Valentino beeldige outfits voorbijkomen, waarin goud met goud was gecombineerd. Kan het luxueuzer? Behalve goud gaan we ook metallics in kleur zien. Bij Prada bijvoorbeeld kwam een jurk in groene pailletten voorbij (even omhoog scrollen tot nummer 6) die met een korte ecobontjas werd geshowd.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Zilver(glitter). Photo: courtesy of Valentino

#15 Minirokken

De minirok is terug! Geplooid, opbollend als een bubbel, golvend, wijd uitstaand. Mini is terug, daar bestaat geen twijfel over. In veel modecollecties voor herfst winter 2021 2022 zagen we zowel mini als ook midi en maxi roklengtes. Het is dus geen kwestie van óf óf, maar én én. De ene dag ga je in mini (met maxi laarzen), de andere dag ga je voor maxi. Aan jou de keuze.

#16 Capes en poncho’s

De modeontwerpers blijven het proberen met capes en poncho’s en de ontwerpen zijn dramatischer dan ooit, zoals de lange winterwitte poncho met franjes van Ermanno Scervino of de dieppaarse cape van Etro. Het zijn items die niet gemakkelijk aanslaan maar wie weet gaat deze modetrend in winter 2021 2022 voet aan de grond krijgen. Een beetje zwier kan ons actuele leven (en onze modelook) wel gebruiken.

Modetrends herfst winter 2021 2022. Poncho’s en capes. Photo left: courtesy of Ermanno Scervino; photo right: Etro

#17 Kraagjes en strikken

Zo tuttig dat hét modieus wordt! Voor winter 2021 2022 zijn de modeontwerpers kwistig met grote, witte kragen omgegaan. Ze komen voor op witte blouses maar ook op jurken. Je draagt ze over een trui of laat ze uit een blazer tevoorschijn komen. De Sardijnse modeontwerper Antonio Marras gaf de witte kraag een folkloristische feeling mee maar de overall mood is tuttig als wat. Ook Valentino weet er dit seizoen wel raad mee. Beter nog als er ook een kantje aan zit!

Modetrends herfst winter 2021 2022. Kraagjes. Photo: courtesy of Antonio Marras

