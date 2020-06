Kapseltrends zomer 2020. Dit zijn pas heerlijke zomerkapsels (zonder föhn)

De zomerkapsels 2020 zijn ongedwongen, casual en easy going. Aan de ene kant hebben we dat te danken aan de haartrends voor zomer 2020, aan de andere kant…

Ongedwongen, easy going, casual. De haarstylingtrends voor lente zomer 2020 maken het ons gemakkelijk. Je mag je haar aan de lucht (of een zwoel zeebriesjne) laten drogen. Het hoeft er niet gestyled uit te zien. Overigens is er ook een kapseltrend die wél gekunstelde kappershoofden laat zien. De trends zijn eigenlijk altijd tweeledig: trends en tegentrends. Maar dankzij de lockdown-situatie en het thuiswerken heeft de eerste trend, die van de casual kapsels, deze zomer de overhand.

Er moet natuurlijk wel een goed model in je haar zitten. Kapsels op één lengte zijn nog steeds helemaal goed. Lange lagen mogen, maar die dienen vooral om volume te creëren. Heel lang haar is terug in de mode, maar middenlengtes gelden nog steeds als supercool. En houd je van kort haar, ga er dan voor! De korte kapsels voor lente zomer 2020 zijn interessanter dan ooit.

Qua styling mogen we het, zoals gezegd, eenvoudig houden. Wapperende manen in de zwoele zomerwind. Heb je krullend haar, kneed er dan een verzorgend product in. Klaar ben je. Halflang en lang haar kun je vlechten en vervolgens aan de lucht laten opdrogen. Alleen in geval je héél steil haar hebt, kun je je toevlucht nemen tot de stijltang. Maak een paar slagen van oorhoogte richting de haarpunten door de tang vrij verticaal te houden. Klaar ben je!

Geen ingewikkelde dingen, geen geföhn of gedoe. En wil je haar even niet, bind het dan samen in een gewild slordig staartje. Versier het geheel met een paar leuke speldjes. Klaar ben je.

