Modetrends zomer 2021. Bermuda’s. Foto: Charlotte Mesman

Herinner je je de short suit van vorig jaar zomer nog? Die setjes van bermuda en blazer, soms zelfs met gilet? Ook deze zomer gaan we er weer aan. Maar je kunt de korte broek en blazer ook loskoppelen en er een creatievere twist aangeven. We zochten een aantal inspirerende plaatjes bij elkaar die je een idee geven van de allernieuwste bermuda trends voor lente zomer 2021.

Streetstyle trends zomer 2021. Hot: de short suit met zomerlaarzen. Foto: Charlotte Mesman

Een toplook is de zwarte bermuda met witte blouse. We zagen deze combinatie zowel op de catwalks alsook tijdens de Fashion Weeks in de streetstyle mode. Deze look is zomers, casual maar ook stijlvol, want laten we eerlijk zijn: een bermuda laat zich toch echt wel gemakkelijker dragen dan het wielrennerbroekje (dat deze zomer ook weer goed vertegenwoordigd is).

Modetrends zomer 2021. Bermuda’s. Foto: Charlotte Mesman

Schoenentrends lente zomer 2021. Pittige, puntige schoentjes met rockstuds! Photo: courtesy of Valentino

Wil je het over een vintage boeg gooien dan kun je experimenteren met een bermuda met polotruitje zoals bij Chloé. Let ook op de leren sandalen! Die zijn supercool.

Modetrends 2021. Truitjes, vestjes, polo’s. Photo: courtesy of Chloé

Een witte bermuda met gouden knopen is ideaal om op zonovergoten dagen mee over de boulevard te flaneren. Voor een complete marinelook zou je zo’n bermuda met een strepentrui of top kunnen combineren. Of met een BB-ruitje. Een paar espadrilles eronder en jij bent klaar om naar de kust te gaan.

Modetrends zomer 2021. Bermuda’s. Photo: courtesy of Etro

Even geen bermuda bij de hand? Zet dan de schaar in een oude spijkerbroek en knip ‘m boven de knieën af!

Modetrends 2021. Bermuda’s. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk onze mode en streetstyle foto’s voor lente zomer 2021 maar eens en creëer jouw eigen bermudalook.

TRENDYSTYLE